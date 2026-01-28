Menu
ESPORTES
ESPORTES

Sem Marinho, Vitória está relacionado para a estreia contra o Remo

Leão da Barra tem 23 atletas à disposição para o primeiro duelo no Brasileirão

João Grassi

Por João Grassi

28/01/2026 - 17:18 h | Atualizada em 28/01/2026 - 17:35

Jair Ventura
Jair Ventura -

O Vitória está relacionado para enfrentar o Remo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, 28, às 19h, no Barradão, em Salvador, com 23 jogadores na lista. Será a estreia do Leão da Barra na Série A.

O atacante Marinho, apresentado nesta terça-feira, 27, ficou de fora já que acaba de retornar ao clube. Ele já está regularizado no BID da CBF, mas ainda deve passar por um período de recondicionamento físico.

Em relação ao grupo que enfrentou o Bahia no domingo, 25, o técnico Jair Ventura optou por promover a entrada do atacante Lawan na vaga do meia Pablo.

Lista de relacionados do Vitória

  • Goleiros: Gabriel Vasconcelos e Yuri Sena;
  • Laterais: Jamerson, Luan Cândido, Mateus Silva, Nathan Mendes e Ramon;
  • Zagueiros: Camutanga, Neris, Riccieli e Zé Marcos;
  • Meio-campistas: Baralhas, Caíque Gonçalves, Dudu, Matheuzinho, Ronald e Zé Breno;
  • Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Erick, Fabri, Lawan, Osvaldo e Renato Kayzer.
Tags:

campeonato brasileiro EC Vitória 2026 relacionados

