HOME > ESPORTES
COLOSSAL!

Vitória joga bem e vence o Remo por 2 a 0 na estreia do Brasileirão

Leão da Barra conquistou os primeiros três pontos na Série A

João Grassi

Por João Grassi

28/01/2026 - 21:01 h | Atualizada em 28/01/2026 - 21:35

Renato Kayzer comemora gol com Erick
Renato Kayzer comemora gol com Erick -

Colossal! O Vitória começou sua trajetória no Campeonato Brasileiro com o pé direito. Jogando no Barradão, na noite desta quarta-feira, 28, o Leão da Barra venceu o Remo por 2 a 0, em duelo válido pela primeira rodada da Série A.

Aos 13 minutos do segundo tempo, Renato Kayzer aproveitou vacilo do goleiro Marcelo Rangel durante cobrança de escanteio e apenas escorou para a rede. 1 a 0. O segundo tento saiu aos 32 minutos, após boa jogada de Erick e Fabri, achando Baralhas na área.

Com o resultado, a equipe comandada por Jair Ventura vence a primeira no Brasileirão, somando os primeiros três pontos. Devido ao saldo acumulado de dois gols, o Rubro-Negro aparece momentaneamente na liderança da competição.

O Vitória agora volta a campo pelo Campeonato Baiano, no próximo domingo, 1º, às 16h, quando enfrenta o Barcelona de Ilhéus, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

Imagem ilustrativa da imagem Vitória joga bem e vence o Remo por 2 a 0 na estreia do Brasileirão
| Foto: João Grassi

FICHA TÉCNICA

Vitória 2x0 Remo

1ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador

Data: 28/01/2026

Horário: 19h

Público: 16.511 pessoas

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Quarto árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Transmissão: Premiere

Cartões amarelos: Baralhas e Ramon (Vitória) / Dodô, Léo Andrade, Patrick de Paula e Zé Ricardo (Remo)

Gols: Renato Kayzer aos 13' 2T e Baralhas aos 32' 2T

Vitória: Gabriel Vasconcelos; Mateus Silva, Camutanga, Ricielli (Dudu), Zé Marcos e Ramon (Jamerson); Baralhas, Caíque Gonçalves, Aitor Cantalapiedra (Erick) e Matheuzinho (Osvaldo); Renato Kayzer (Fabri). Técnico: Jair Ventura.

Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Léo Andrade e Kayky Almeida; Patrick de Paula (Dodô) e Zé Ricardo (Giovanni Pavani); Jaderson (Patrick), Yago Pikachu e Alef Manga (Marcelinho); João Pedro (Eduardo Melo). Técnico: Juan Carlos Osório.

