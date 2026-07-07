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E.C.VITÓRIA

Técnico do Vitória, Jair Ventura foi procurado por time estrangeiro

Informação foi revelada pelo presidente Fábio Mota

João Grassi
Por
Jair Ventura
Jair Ventura - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O técnico Jair Ventura, do Esporte Clube Vitória, foi alvo de sondagens recentes no mercado da bola, mas segue no comando da equipe rubro-negra. Em entrevista, o presidente Fábio Mota destacou a valorização dos profissionais que passam pelo clube e deixou claro que não houve proposta oficial do Vasco da Gama pelo treinador.

“Desde quando eu sou presidente do clube, nós nunca perdemos nenhum treinador para nenhuma equipe. Teve a época de todos terem sondagem e, graças a Deus, as pessoas pensam muito antes de largar o projeto do Vitória. Que é um projeto sério, um projeto dedicado, você vê a dificuldade até de tirar atletas daqui, ninguém quer sair do Vitória”, afirmou ao Canal do Dinâmico.

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O dirigente também disse que Jair Ventura recebeu uma sondagem do exterior recentemente, mas optou por permanecer no clube baiano. Ele não detalhou qual era o clube interessado, mas revelou que era japonês e que o negócio envolveria valores consideráveis.

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“Então, Jair teve sondagem primeiro do Japão, se fosse por grana ele tinha saído, né? Assim que o campeonato parou ele teve sondagem do Japão. Ele não quis ir, preferiu ficar. E agora [Vasco] não chegou nada oficial ao Vitória, então não posso falar. A imprensa me perguntou, mas ele nunca disse que teve sondagem do Vasco. Nunca conversamos sobre isso”, completou o dirigente.

Jair Ventura no Vitória

O treinador Jair Ventura chegou ao Vitória em setembro do ano passado com a missão de evitar o rebaixamento para a Série B. Após conquistar o primeiro objetivo, permaneceu para a atual temporada e encerrou o jejum de 16 anos do Leão sem conquistar a Copa do Nordeste.

No total, Ventura acumula 49 jogos sob comando do Rubro-Negro e venceu 25 deles.

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