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E.C.VITÓRIA

Atacante que deixou o Vitória sem estrear é anunciado em novo clube

Jogador rescindiu contrato com o Leão da Barra

João Grassi
Por
| Atualizada em
Estádio Manoel Barradas
Estádio Manoel Barradas - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após deixar o Esporte Clube Vitória, o atacante Pedro Henrique foi anunciado oficialmente pelo Cuiabá, clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele rescindiu contrato com o Leão da Barra e assinou em definitivo com o Dourado.

Pedro Henrique chegou ao Vitória fora de forma e, posteriormente, sofreu uma sequência de lesões, incluindo uma fratura no braço durante um treino no CT Manoel Pontes Tanajura.

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Os problemas físicos fizeram com que o jogador sequer estreasse pelo Rubro-Negro, mesmo com passagem que durou cerca de quatro meses.

“O atacante Pedro Henrique é o novo reforço do Cuiabá! O jogador chega após passagem pelo Vitória para fortalecer o setor ofensivo da equipe auriverde na sequência da temporada. Seja bem-vindo ao Dourado!”

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Pedro Henrique

Nascido em Goiás, Pedro Henrique foi revelado pelo Anápolis. Ele acumula passagens por Atlético-GO, Grêmio Anápolis, Leixões, Benfica B, Feirense e Farense, de Portugal; Radomiak Radom, da Polônia; Khorfakkan, dos Emirados Árabes Unidos; e Wuhan Three Towns e Yunnan Yukun, ambos da China.

Pedro Henrique
Pedro Henrique - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória
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