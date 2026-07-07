E.C.VITÓRIA
Atacante que deixou o Vitória sem estrear é anunciado em novo clube
Jogador rescindiu contrato com o Leão da Barra
Após deixar o Esporte Clube Vitória, o atacante Pedro Henrique foi anunciado oficialmente pelo Cuiabá, clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele rescindiu contrato com o Leão da Barra e assinou em definitivo com o Dourado.
Pedro Henrique chegou ao Vitória fora de forma e, posteriormente, sofreu uma sequência de lesões, incluindo uma fratura no braço durante um treino no CT Manoel Pontes Tanajura.
Os problemas físicos fizeram com que o jogador sequer estreasse pelo Rubro-Negro, mesmo com passagem que durou cerca de quatro meses.
“O atacante Pedro Henrique é o novo reforço do Cuiabá! O jogador chega após passagem pelo Vitória para fortalecer o setor ofensivo da equipe auriverde na sequência da temporada. Seja bem-vindo ao Dourado!”
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Pedro Henrique
Nascido em Goiás, Pedro Henrique foi revelado pelo Anápolis. Ele acumula passagens por Atlético-GO, Grêmio Anápolis, Leixões, Benfica B, Feirense e Farense, de Portugal; Radomiak Radom, da Polônia; Khorfakkan, dos Emirados Árabes Unidos; e Wuhan Three Towns e Yunnan Yukun, ambos da China.