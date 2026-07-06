DUPLA BAVI ENVOLVIDA
Saiba quais jogos do Brasileirão acontecem em meio à Copa do Mundo
Bahia e Vitória estarão em campo ainda durante a disputa do Mundial
Por João Grassi
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Com a Copa do Mundo 2026 chegando em suas fases mais avançadas, o Campeonato Brasileiro se aproxima do retorno após a paralisação imposta no dia 1º de junho. Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória estão entre os times envolvidos nessa reabertura.
Enquanto o Vitória volta a campo no próximo dia 16, uma quinta-feira, contra o Vasco da Gama, o Bahia enfrentará a Chapecoense no dia seguinte. No total, cinco partidas vão acontecer ainda durante a disputa do Mundial na América do Norte.
Além dos compromissos da dupla BaVi, estão marcados os seguintes jogos do Brasileirão Série A: Botafogo x Santos, Fluminense x RB Bragantino e Mirassol x Grêmio. Veja abaixo:
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Jogos do Brasileirão em meio à Copa do Mundo
- Vitória x Vasco - 16/07 (quinta) - 19h30 - 19ª rodada | Barradão, em Salvador
- Botafogo x Santos - 16/07 (quinta) - 19h30 - 19ª rodada | Nilton Santos, no Rio de Janeiro
- Bahia x Chapecoense - 17/07 (sexta) - 19h30 - 4ª rodada (jogo atrasado) | Arena Fonte Nova, em Salvador
- Fluminense x RB Bragantino - 17/07 (sexta) - 20h - 19ª rodada | Maracanã, no Rio de Janeiro
- Mirassol x Grêmio - 17/07 (sexta) - 20h - 19ª rodada | Campos Maia, em Mirassol