Saiba quais jogos do Brasileirão acontecem em meio à Copa do Mundo

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Com a Copa do Mundo 2026 chegando em suas fases mais avançadas, o Campeonato Brasileiro se aproxima do retorno após a paralisação imposta no dia 1º de junho. Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória estão entre os times envolvidos nessa reabertura.

Enquanto o Vitória volta a campo no próximo dia 16, uma quinta-feira, contra o Vasco da Gama, o Bahia enfrentará a Chapecoense no dia seguinte. No total, cinco partidas vão acontecer ainda durante a disputa do Mundial na América do Norte.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além dos compromissos da dupla BaVi, estão marcados os seguintes jogos do Brasileirão Série A: Botafogo x Santos, Fluminense x RB Bragantino e Mirassol x Grêmio. Veja abaixo:

Jogos do Brasileirão em meio à Copa do Mundo

Vitória x Vasco - 16/07 (quinta) - 19h30 - 19ª rodada | Barradão, em Salvador

x Vasco - 16/07 (quinta) - 19h30 - 19ª rodada | Barradão, em Salvador Botafogo x Santos - 16/07 (quinta) - 19h30 - 19ª rodada | Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Bahia x Chapecoense - 17/07 (sexta) - 19h30 - 4ª rodada (jogo atrasado) | Arena Fonte Nova, em Salvador

Fluminense x RB Bragantino - 17/07 (sexta) - 20h - 19ª rodada | Maracanã, no Rio de Janeiro

Mirassol x Grêmio - 17/07 (sexta) - 20h - 19ª rodada | Campos Maia, em Mirassol