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DEFESA

Esposa de Bruno Guimarães defende jogador após derrota do Brasil

A influenciadora digital publicou um texto em defesa do jogador de futebol

Franciely Gomes
Por
A influenciadora publicou um texto em defesa do marido
A influenciadora publicou um texto em defesa do marido - Foto: Reprodução | Instagram

Ana Lídia Martins quebrou o silêncio e se pronunciou sobre a perda do pênalti de seu marido, o jogador Bruno Guimarães, durante o jogo do Brasil contra a Noruega. A influenciadora digital publicou um texto em defesa do atleta, alegando que o futebol pode ser cruel.

“O futebol tem o poder de te levar ao céu e ao inferno, na mesma velocidade e na mesma proporção. Nesses últimos jogos, pudemos viver no céu. Vi meu marido realizar sonhos, chorar de felicidade. Vi nossa família em êxtase, meus sogros encharcados de orgulho, meus filhos cheios de alegria toda vez que o viam na televisão. Estávamos no céu e o objetivo parecia tão palpável… mas esse esporte se chama futebol, e nele é muito fácil despencar na direção oposta”, escreveu.

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A nutricionista ainda reforçou que está muito abalada com a eliminação da Seleção Brasileira. “Dói muito, dói na alma, mas faz parte do esporte. Ao longo dos anos, nós aprendemos a lidar com a paixão dos torcedores. Entendemos que ninguém é tão bom quanto dizem ser, assim como ninguém é tão ruim quanto dizem ser”, disparou.

“É compreensível que se tente achar um culpado, porque isso ajuda a lidar com a frustração da derrota. Nós também somos torcedores. É passional. Pode ser muito cruel mas, novamente, é do esporte. Somos calejados e vamos enfrentar mais uma tempestade, juntos”, completou.

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Bruno Guimarães copa do mundo Copa do Mundo 2026

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