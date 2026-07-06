Caso Balogun relembra decisão histórica da Fifa com Garrincha; entenda

A decisão da Fifa de cancelar a suspensão automática do atacante Folarin Balogun, da seleção dos Estados Unidos, para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 resgatou um dos episódios mais marcantes da história do torneio envolvendo a Seleção Brasileira. Em 1962, Garrincha também conseguiu disputar a final do Mundial após ter sido expulso na semifinal diante do Chile.

Na ocasião, o camisa 7 brasileiro recebeu cartão vermelho depois de agredir o chileno Rojas. O lance aconteceu em meio às constantes provocações e entradas duras sofridas pelo atacante durante a partida, válida pela semifinal da competição.

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Como Garrincha foi liberado para disputar a decisão

Diferentemente do regulamento atual, a Copa do Mundo de 1962 não previa suspensão automática para jogadores expulsos. Cada caso era analisado posteriormente pela Fifa, que realizava um julgamento para definir se o atleta seria punido ou absolvido.

Nos bastidores, os dirigentes brasileiros defenderam que o árbitro da partida não havia registrado a agressão na súmula oficial do confronto. Durante o julgamento, a ausência desse relato foi determinante para o desfecho do caso.

Ao fim da audiência, Garrincha foi absolvido por cinco votos a dois e recebeu apenas uma advertência, já que a comissão disciplinar entendeu não haver provas suficientes para aplicar uma suspensão. Com isso, o atacante esteve em campo na decisão contra a Tchecoslováquia e participou da conquista do bicampeonato mundial da Seleção Brasileira.

Balogun também teve punição anulada em 2026

Mais de seis décadas depois, a Fifa voltou a tomar uma decisão semelhante. O Comitê Disciplinar da entidade revogou a suspensão automática aplicada ao atacante Folarin Balogun, que havia sido expulso na vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia ainda na fase anterior da Copa do Mundo de 2026.

Com a medida, o centroavante ficou liberado para enfrentar a Bélgica nas oitavas de final do torneio, apesar do cartão vermelho recebido no compromisso anterior.

Segundo a Fifa, a decisão foi baseada em uma previsão específica do Código Disciplinar da entidade.

" Por força do Artigo 27 do FDC, a implementação da suspensão automática de jogos para Folarin Balogun é suspensa por um período probatório de um (1) ano", diz parte do comunicado no site da entidade.