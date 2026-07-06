COPA DO MUNDO
Estados Unidos x Bélgica: onde assistir, escalações e arbitragem
Os dois times se enfrentam nesta segunda-feira, 6, às 21h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo
Só restou um anfitrião vivo na Copa do Mundo de 2026 - e ele pode se despedir nesta segunda-feira, 6, às 21h, no Estádio de Seattle, na oitavas de final disputada entre Estados Unidos e Bélgica, com transmissão da CazéTV.
Até aqui, os Estados Unidos avançaram com vitória tranquila sobre a Bósnia, mesmo jogando parte do segundo tempo com um jogador a menos, enquanto a Bélgica eliminou Senegal em um jogo de reação, após sair perdendo por 2 a 0, empatar nos minutos finais e virar na prorrogação.
O principal tema antes da bola rolar, porém, aconteceu fora de campo com Folarin Balogun. O atacante americano havia sido expulso contra a Bósnia e seria desfalque automático, mas foi liberado pela Fifa para enfrentar os belgas.
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Balogun está liberado
Balogun, artilheiro da equipe na Copa, com três gols, recebeu cartão vermelho do árbitro brasileiro Raphael Claus na vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia, pela segunda fase, e deveria cumprir suspensão automática.
A Fifa, no entanto, autorizou o atacante a jogar contra a Bélgica. Com isso, Mauricio Pochettino deve repetir a escalação que avançou no mata-mata anterior.
A decisão da entidade provocou polêmica e gerou críticas, mas, do ponto de vista esportivo, devolve aos Estados Unidos seu principal nome ofensivo para um dos jogos mais importantes da campanha.
Transmissão
- CazéTV (YouTube)
Prováveis escalações
Estados Unidos: Matthew Freese; Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream e Antonee Robinson; Malik Tillman, Tyler Adams, Sergiño Dest, Christian Pulisic e Weston McKennie; Folarin Balogun.Técnico: Mauricio Pochettino.
Bélgica: Courtois; Castagne, Mechele e Theate; De Cuyper; Vanaken, Tielemans e Kevin De Bruyne; Trossard, Doku e De Ketelaere. Técnico: Rudi Garcia.
Desfalques
Estados Unidos: Sem desfalques, sem pendurados
Bélgica: Sem desfalques, Mechele pendurado
Arbitragem
- Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordânia)
- Assistente 1: Mohammad Alkalaf (Jordânia)
- Assistente 2: Ahmad Alroalle (Jordânia)
- VAR: Khamis Al Marri (Catar)
Como chegam os Estados Unidos
Os Estados Unidos lideraram o Grupo D na primeira fase, com duas vitórias e uma derrota. Depois, na segunda fase, venceram a Bósnia por 2 a 0 em uma atuação segura.
Mesmo com a expulsão de Balogun, a equipe conseguiu administrar a vantagem e avançar sem grandes sustos. Agora, diante da Bélgica, a seleção americana tenta aproveitar o fator casa e a força da torcida para chegar às quartas de final.
Pochettino não tem desfalques nem jogadores pendurados. A tendência é que mantenha a base com Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams e Balogun no setor ofensivo.
Como chega a Bélgica
A Bélgica terminou a fase de grupos na liderança do Grupo G, com uma vitória e dois empates. O melhor desempenho veio na goleada por 5 a 1 sobre a Nova Zelândia, mas a seleção ainda tenta convencer de forma mais consistente.
Na segunda fase, a equipe mostrou poder de reação ao eliminar Senegal. Os belgas saíram perdendo por 2 a 0, buscaram o empate nos minutos finais e conseguiram a virada na prorrogação, vencendo por 3 a 2.
Rudi Garcia deve repetir o time da classificação, com a principal dúvida no ataque, já que De Ketelaere deve começar, mas Lukaku, autor de um dos gols contra Senegal, vive expectativa por uma vaga entre os titulares. O zagueiro Debast voltou a treinar com o grupo nos últimos dias e pode ser relacionado pela primeira vez nesta Copa.