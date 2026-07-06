Estados Unidos x Bélgica: onde assistir, escalações e arbitragem

Só restou um anfitrião vivo na Copa do Mundo de 2026 - e ele pode se despedir nesta segunda-feira, 6, às 21h, no Estádio de Seattle, na oitavas de final disputada entre Estados Unidos e Bélgica, com transmissão da CazéTV.

Até aqui, os Estados Unidos avançaram com vitória tranquila sobre a Bósnia, mesmo jogando parte do segundo tempo com um jogador a menos, enquanto a Bélgica eliminou Senegal em um jogo de reação, após sair perdendo por 2 a 0, empatar nos minutos finais e virar na prorrogação.

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O principal tema antes da bola rolar, porém, aconteceu fora de campo com Folarin Balogun. O atacante americano havia sido expulso contra a Bósnia e seria desfalque automático, mas foi liberado pela Fifa para enfrentar os belgas.

Balogun está liberado

Balogun, artilheiro da equipe na Copa, com três gols, recebeu cartão vermelho do árbitro brasileiro Raphael Claus na vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia, pela segunda fase, e deveria cumprir suspensão automática.

A Fifa, no entanto, autorizou o atacante a jogar contra a Bélgica. Com isso, Mauricio Pochettino deve repetir a escalação que avançou no mata-mata anterior.

A decisão da entidade provocou polêmica e gerou críticas, mas, do ponto de vista esportivo, devolve aos Estados Unidos seu principal nome ofensivo para um dos jogos mais importantes da campanha.

Cartão de Claus para Balogun - Foto: Reprodução I Instagram

Transmissão

CazéTV (YouTube)

Prováveis escalações

Estados Unidos: Matthew Freese; Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream e Antonee Robinson; Malik Tillman, Tyler Adams, Sergiño Dest, Christian Pulisic e Weston McKennie; Folarin Balogun.Técnico: Mauricio Pochettino.

Bélgica: Courtois; Castagne, Mechele e Theate; De Cuyper; Vanaken, Tielemans e Kevin De Bruyne; Trossard, Doku e De Ketelaere. Técnico: Rudi Garcia.



Desfalques

Estados Unidos: Sem desfalques, sem pendurados

Bélgica: Sem desfalques, Mechele pendurado

Arbitragem

Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordânia)

Adham Makhadmeh (Jordânia) Assistente 1: Mohammad Alkalaf (Jordânia)

Mohammad Alkalaf (Jordânia) Assistente 2: Ahmad Alroalle (Jordânia)

Ahmad Alroalle (Jordânia) VAR: Khamis Al Marri (Catar)

Como chegam os Estados Unidos

Os Estados Unidos lideraram o Grupo D na primeira fase, com duas vitórias e uma derrota. Depois, na segunda fase, venceram a Bósnia por 2 a 0 em uma atuação segura.

Mesmo com a expulsão de Balogun, a equipe conseguiu administrar a vantagem e avançar sem grandes sustos. Agora, diante da Bélgica, a seleção americana tenta aproveitar o fator casa e a força da torcida para chegar às quartas de final.

Pochettino não tem desfalques nem jogadores pendurados. A tendência é que mantenha a base com Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams e Balogun no setor ofensivo.

Pulisic pelos EUA na Copa do Mundo - Foto: CHARLOTTE WILSON/AFP

Como chega a Bélgica

A Bélgica terminou a fase de grupos na liderança do Grupo G, com uma vitória e dois empates. O melhor desempenho veio na goleada por 5 a 1 sobre a Nova Zelândia, mas a seleção ainda tenta convencer de forma mais consistente.

Na segunda fase, a equipe mostrou poder de reação ao eliminar Senegal. Os belgas saíram perdendo por 2 a 0, buscaram o empate nos minutos finais e conseguiram a virada na prorrogação, vencendo por 3 a 2.

Courtois pela Bélgica na Copa do Mundo - Foto: FRAN SANTIAGO/AFP

Rudi Garcia deve repetir o time da classificação, com a principal dúvida no ataque, já que De Ketelaere deve começar, mas Lukaku, autor de um dos gols contra Senegal, vive expectativa por uma vaga entre os titulares. O zagueiro Debast voltou a treinar com o grupo nos últimos dias e pode ser relacionado pela primeira vez nesta Copa.