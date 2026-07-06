Portugal x Espanha: onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

A Copa do Mundo chegou às oitavas de final, e confrontos gigantescos estão despontando cada vez mais. Nesta segunda-feira, 6, Portugal e Espanha fazem um clássico ibérico em plena Copa, disputado às 16h, no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos, com transmissão de Globo, sportv, ge tv, SBT e CazéTV.

O duelo coloca frente a frente duas seleções apontadas como favoritas ao título, mas que chegam ao mata-mata em momentos diferentes. Portugal avançou com emoção diante da Croácia e ainda busca uma atuação convincente no Mundial, enquanto a Espanha cresceu depois da estreia sem gols e vem de três vitórias seguidas.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O confronto também carrega um peso recente, já que Portugal e Espanha decidiram a Liga das Nações de 2025, em uma final equilibrada que terminou empatada por 2 a 2 no tempo normal. Nos pênaltis, os portugueses levaram a melhor, com Diogo Costa defendendo a cobrança de Morata.

Nations League de 2025

A rivalidade também traz à memória o duelo entre as equipes na Copa de 2018, quando Portugal e Espanha empataram por 3 a 3 em um jogo histórico, com hat-trick de Cristiano Ronaldo.

Espanha e Portugal na Copa do Mundo de 2018

Transmissão

Globo (televisão aberta)

SporTV (televisão fechada)

GETV (YouTube)

SBT (televisão aberta)

CazéTV (YouTube)



Prováveis escalações

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Pedro Neto, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Dani Olmo; Baena, Lamine Yamal e Oyarzábal. Técnico: Luis de la Fuente.

Espanha na Copa do Mundo

Desfalques

Portugal: Sem desfalques, Rúben Dias pendurado

Espanha: Sem desfalques, sem pendurados

Portugal na Copa do Mundo

Arbitragem

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

Assistente 1: Gary Beswick (Inglaterra)

Assistente 2: Adam Nunn (Inglaterra)

Quarto árbitro: Felix Zwayer (Alemanha)

Como chega Portugal

Portugal chega às oitavas depois de uma classificação dramática sobre a Croácia. A equipe venceu com gol de Gonçalo Ramos nos acréscimos, enquanto Cristiano Ronaldo, que já havia marcado de pênalti, acompanhava o fim da partida do banco de reservas após ser substituído.

A seleção de Roberto Martínez iniciou a Copa como uma das candidatas ao título, mas ainda não encontrou plena regularidade. Na fase de grupos, empatou com RD Congo e Colômbia, terminou na segunda colocação da chave e avançou sem apresentar o futebol dominante que se esperava.

Portugal na Copa do Mundo

O ataque também passou por mudanças, com Portugal usando três formações ofensivas diferentes no torneio. Bernardo Silva começou como titular, depois perdeu espaço para João Félix, que também foi substituído por Rafael Leão no último jogo.

Apesar de não ter feito uma grande atuação contra a Croácia, Leão acertou um chute no travessão e deu a assistência para Gonçalo Ramos marcar nos acréscimos. Por isso, a tendência é que Roberto Martínez mantenha a equipe que iniciou o jogo anterior.

Como chega a Espanha

Depois de estrear com empate sem gols contra Cabo Verde, a equipe de Luis de la Fuente cresceu no torneio e emendou três vitórias consecutivas, com 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, 1 a 0 contra o Uruguai e 3 a 0 diante da Áustria.

Atual campeã da Eurocopa, a seleção espanhola reencontrou ritmo durante a competição e chega ao clássico com mais estabilidade coletiva do que Portugal. Satisfeito com o desempenho recente, Luis de la Fuente deve repetir a escalação usada contra a Áustria.

Espanha na Copa do Mundo

A ideia do treinador é dar ainda mais entrosamento ao time, que tem Rodri, Pedri e Dani Olmo como peças centrais no meio-campo, além de Lamine Yamal como uma das principais armas ofensivas.