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COPA DO MUNDO

Sem Neymar, Marquinhos e comissão: Ancelotti prepara reformulação no Brasil

Novo ciclo da Seleção terá mudanças na comissão técnica e saída de nomes históricos

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
Treinador italiano permanecerá até 2030, promoverá mudanças na comissão técnica e dará espaço a jovens promessas após o fim do ciclo de veteranos
Treinador italiano permanecerá até 2030, promoverá mudanças na comissão técnica e dará espaço a jovens promessas após o fim do ciclo de veteranos - Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Com a permanência de Carlo Ancelotti assegurada até a Copa do Mundo de 2030, a Seleção Brasileira iniciará um novo ciclo marcado por mudanças significativas na comissão técnica e pela renovação gradual do elenco.

Entre as alterações já previstas está a saída de Davide Ancelotti, filho do treinador italiano, que assumirá o comando do Lille, da França. Com isso, ele deixará novamente a função de auxiliar técnico da Seleção.

Outro integrante que pode encerrar sua passagem é o preparador de goleiros Taffarel. Internamente, avaliações críticas em relação ao processo de convocação dos arqueiros ao longo do ciclo, especialmente pela ausência de renovação na posição, devem retirar o ex-goleiro.

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Reformulação dos jogadores

A reformulação também atingirá o grupo de jogadores. Nomes experientes que marcaram presença nos últimos anos, como Casemiro, Marquinhos, Danilo, Alex Sandro, Neymar e Alisson, não fazem parte dos planos para a disputa da próxima Copa do Mundo.

Mesmo antes do Mundial de 2026, a comissão técnica já havia iniciado o monitoramento de atletas visando o ciclo seguinte. Durante o período de preparação, alguns jovens foram observados de perto e passaram a integrar o radar da Seleção.

Entre eles está o lateral-esquerdo Kaiki Bruno e o zagueiro Vitor Reis, de 20 anos, revelado pelo Palmeiras e atualmente vinculado ao Manchester City. Ambos receberam oportunidades em amistosos e também figuraram na pré-lista para a Copa do Mundo, sendo considerados candidatos a ganhar mais espaço nas futuras convocações.

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Outro nome que chamou a atenção foi o atacante Rayan, de 19 anos. Inicialmente observado como uma aposta para o ciclo de 2030, o jovem agradou à comissão técnica durante os amistosos e acabou tendo sua utilização antecipada, sendo incluído no grupo que disputou a Copa de 2026. Situação semelhante ocorreu com Endrick, que também teve seu processo de integração acelerado.

Para o setor defensivo, outro jogador que desponta como opção para as próximas convocações é o zagueiro Natan, de 25 anos. Revelado pelo Flamengo, com passagem pelo Bragantino e atualmente defendendo o Bétis, o defensor aparece entre os nomes acompanhados pela comissão técnica para a renovação da equipe.

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brasil na copa Carlo Ancelotti copa do mundo seleção brasileira

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