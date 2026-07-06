“Vai, Seleção Feminina”, diz Jerônimo após derrota do Brasil na Copa do Mundo

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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), minimizou a derrota da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 para a Noruega e colocou o foco na Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

“Eliminação dói, mas a gente levanta a cabeça e segue em frente. Com foco no futuro: em 2027, o Brasil sedia a Copa do Mundo Feminina e a nossa Bahia faz parte dessa história. Vai, Seleção Feminina! O país está com vocês”, escreveu o governador na rede X (antigo Twitter), no domingo, 5.

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Eliminação dói. Mas a gente levanta a cabeça e segue em frente!



Com o foco no futuro: em 2027, o Brasil sedia a Copa do Mundo Feminina e a nossa Bahia faz parte dessa história.



Vai, Seleção Feminina! O país está com vocês. 💚💛 — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) July 6, 2026

Copa do Mundo Feminina

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada entre 24 de junho e 25 de julho do próximo ano. Esta será a primeira edição do torneio na América do Sul, com jogos em oito cidades-sede, incluindo Salvador.

Além da capital baiana, a bola vai rolar nos seguintes locais:

Porto Alegre: Estádio Beira-Rio;

São Paulo: Arena Itaquera;

Rio de Janeiro: Estádio do Maracanã;

Belo Horizonte: Estádio Minerão;

Recife: Arena de Pernambuco;

Fortaleza: Arena Castelão;

Arena Castelão; Brasília: Estádio Nacional.

Lei define novas regras

A menos de um ano do início da competição, o presidente Lula (PT) sancionou a Lei 15.421, de 2026, que estabelece as regras para a realização da Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil.

A legislação reúne medidas relacionadas à organização do torneio, segurança, emissão de vistos, comercialização de ingressos e direitos comerciais da FIFA, além de reforçar princípios como igualdade de gênero, combate à discriminação e incentivo à participação feminina no esporte.

Eliminação

A Seleção Brasileira foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 no domingo, 5, após perder por 2 a 1 para a Noruega, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

O destaque da partida foi o atacante Erling Haaland, que marcou os dois gols da classificação norueguesa no segundo tempo, aos 34 e 44 minutos.

Pelo Brasil, Bruno Guimarães desperdiçou um pênalti ainda na primeira etapa, defendido pelo goleiro Nyland.

Nos acréscimos, Neymar marcou de pênalti, mas o gol não evitou a eliminação da equipe comandada por Carlo Ancelotti.