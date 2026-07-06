O desabafo de Galvão Bueno após novo vexame do Brasil na Copa do Mundo

Galvão Bueno se despediu da transmissão do SBT após a eliminação vexaminosa da Seleção Brasileira diante da Noruega, em um desabafo marcado por emoção e reflexão sobre o futuro da carreira. O narrador veterano afirmou que não se imagina narrando uma Copa do Mundo aos 80 anos, em 2030.

Principal voz das transmissões do SBT e da NSports, Galvão fez questão de agradecer à equipe da emissora paulista pelo trabalho ao longo do torneio. Apesar do reconhecimento, ele lamentou o desempenho da Seleção Brasileira e admitiu que esperava uma campanha mais consistente.

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Durante a despedida, o narrador reforçou a incerteza sobre sua continuidade em futuras Copas. Prestes a completar 76 anos ainda neste mês, ele destacou que a idade pesa na decisão e evitou projetar sua presença na edição de 2030.

“Não é para se pensar em narrar outra Copa do Mundo com 80 anos de idade. Não sei se estarei aqui, se estarei bem. Mas foi muito bom. Claro que eu gostaria de um resultado melhor. Não necessariamente que o Brasil fosse campeão, mas que fosse um pouco mais à frente”, declarou.

"Meu último jogo de Brasil em Copa do Mundo. Como eu disse, na próxima Copa com 80 anos não tem cabimento pensar em narrar,A frustração, o coração sai doendo, as lágrimas querem vir nos olhos, mas é o futebol", falou emocionado.



Galvão e queda do Brasil

Galvão construiu uma trajetória histórica nas transmissões de Mundiais. Desde 1978, esteve presente em todas as edições da competição, alcançando a marca de 14 Copas narradas e garantindo lugar no Guinness World Records pelo número de partidas.

Dentro de campo, o Brasil deu adeus ao torneio nas oitavas de final após derrota para a Noruega. A equipe europeia contou com dois gols de Haaland no segundo tempo, enquanto Neymar ainda descontou de pênalti nos acréscimos. Agora, os noruegueses enfrentam a Inglaterra nas quartas de final.

"Eu digo sempre que Copa do Mundo os jogos são decididos em pequenos detalhes. Hoje acabou sendo decidido aí em três ou quatro detalhes. Se o Brasil faz 1 a 0, a Noruega tem que mudar seu jogo, não pode ficar aquele toque de bola atrás", disse o narrador.

A entrada de Neymar também foi alvo de críticas de Galvão Bueno, que apontou erro na substituição do treinador Carlo Ancelotti.

"Ancelotti é um grande técnico... mas eu acho que ele falhou quando fez as últimas alterações. Ele coloca o Neymar... e joga o Eendrick lá para direita, ou seja, mata o jogo do Endrick", falou.

"O Neymar não pode ser centraavante, jogar de costa, ser centroavante, disputar jogada com zagueiro de 1,97m, 1,98m. Ele veio mais pra esquerda, ficou um buraco", acrescentou Galvão.

Galvão também encerrou pedindo paciência com os jovens jogadores da seleção brasileira.

"Que não se queime os jovens que vão trabalhar com o Ancelotti para a próxima Copa do Mundo. Em 1990 fomos tão mal... e depois, 4 anos depois, muitos daqueles jogadores conquistaram o tetracampeonato", disse.



Assista o desabafo de Galvão Bueno