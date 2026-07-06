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Herói contra o Brasil, goleiro norueguês está sem clube

Sem contrato desde a saída do Sevilla, goleiro defendeu pênalti de Bruno Guimarães

Redação
Por Redação
Nyland brilha contra o Brasil enquanto busca novo destino
Nyland brilha contra o Brasil enquanto busca novo destino - Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A classificação da Noruega às quartas de final da Copa do Mundo de 2026 teve Erling Haaland como protagonista no ataque, mas também contou com uma atuação decisiva de Orjan Nyland. O experiente goleiro foi um dos grandes responsáveis pela vitória por 2 a 1 sobre o Brasil ao defender um pênalti cobrado por Bruno Guimarães e realizar outras intervenções importantes ao longo da partida.

Aos 35 anos, Nyland chegou ao Mundial vivendo um momento incomum na carreira. Depois de três temporadas defendendo o Sevilla, da Espanha, o arqueiro encerrou seu vínculo com o clube ao fim da temporada e desembarcou na competição sem equipe para a sequência da carreira.

Apesar de ter sido titular da equipe espanhola nas temporadas 2023/24 e 2024/25, o goleiro perdeu espaço no elenco durante 2025/26. No último ano de contrato, entrou em campo apenas sete vezes, cenário que alimentou questionamentos sobre sua permanência como dono da meta da seleção norueguesa.

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O desempenho recente também motivou parte da imprensa da Noruega a defender uma mudança na posição. Veículos locais cobravam da federação uma aceleração no processo de naturalização do goleiro russo Nikita Haikin, destaque do Bodo/Glimt, para que ele assumisse a titularidade durante a Copa do Mundo.

Mesmo diante das críticas, o técnico Stale Solbakken manteve confiança em Nyland e o escalou como titular. A decisão foi recompensada diante do Brasil, com uma atuação de destaque que ajudou a garantir a vaga da seleção escandinava entre as oito melhores equipes da competição.

Agora, embalada pela classificação, a Noruega volta a campo no próximo sábado, 11 de julho, às 18h, em Miami, quando enfrentará a Inglaterra pelas quartas de final da Copa do Mundo.

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brasil na copa copa do mundo Orjan Nyland seleção brasileira

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