Após incômodo, Éverton Ribeiro retorna às atividades no Bahia

Após se queixar de dores na reapresentação do elenco do Esporte Clube Bahia e ficar fora dos treinamentos com o restante do grupo, o meio-campista Éverton Ribeiro voltou a trabalhar nesta segunda-feira, 6.



O capitão do Esquadrão participou, pela primeira vez, de uma atividade com o elenco, ainda que de forma parcial. O camisa 10 segue sem liberação para integrar toda a sessão ao lado dos demais jogadores do Tricolor.





O que houve



O meia relatou o incômodo físico na reapresentação do grupo e, após a queixa, passou por avaliação do departamento médico. O diagnóstico apontou padrões de assimetria biomecânica e muscular, o que levou à adoção de um trabalho específico de reequilíbrio físico.

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O departamento médico identificou desequilíbrios biomecânicos e musculares, que estão sendo trabalhados com foco em movimento, flexibilidade e fortalecimento, visando recuperar a estabilidade da região e possibilitar o retorno do atleta ao grupo, explicou Eduester Lopes, gerente de prevenção e reabilitação do clube, em vídeo publicado pela TV Bahêa, no YouTube.





Marco Moreno



O zagueiro espanhol Marco Moreno, anunciado pelo Bahia na última quinta-feira, 2, também não participou das atividades com o restante do elenco. O defensor realizou apenas um trabalho físico como parte do processo de preparação.