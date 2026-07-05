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Bahia está próximo da contratação de goleiro argentino

Jogador de 34 anos atua no Talleres

João Grassi
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Bahia está próximo da contratação de goleiro argentino
Foto: Divulgação | Talleres

O Esporte Clube Bahia está próximo de anunciar mais um reforço para a sequência da temporada. Trata-se do goleiro argentino Guido Herrera, de 34 anos, atualmente no Talleres, da Argentina.

De acordo com informação divulgada pelo jornalista César Luis Merlo, confirmada pelo portal A TARDE, o Tricolor já chegou a um princípio de acordo para contratar o jogador. Restam apenas detalhes burocráticos para a conclusão do negócio.

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Ainda segundo a informação, a negociação depende da troca de documentos entre as partes para ser finalizada. A expectativa é de que o arqueiro assine contrato com o Bahia até dezembro de 2027.

Em entrevista coletiva concedida neste sábado, 4, o diretor de futebol Cadu Santoro já havia adiantado que a posição era prioridade para o clube no mercado após a saída de Marcos Felipe.

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Opção para o gol

Guido Herrera é um dos principais nomes do elenco do Talleres e chega para disputar posição no gol tricolor, que hoje tem Ronaldo como titular, mas não conta com o lesionado Léo Vieira.

Caso a negociação seja concluída, o goleiro argentino será mais uma peça internacional a integrar o elenco do Bahia, que segue ativo no mercado em busca de qualificar o grupo para a disputa do Campeonato Brasileiro.

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