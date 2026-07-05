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E.C.BAHIA

Novo reforço do Bahia, Alejo Véliz quase se tornou dançarino

Atacante praticou dança típica da Argentina durante muitos anos

João Grassi
Por
Alejo Véliz
Alejo Véliz - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Novo reforço do Esporte Clube Bahia e apresentado oficialmente neste sábado, 4, Alejo Véliz é conhecido pelo faro de gol, mas chegou a cogitar outra profissão antes de seguir carreira no futebol profissional.

Durante a infância e adolescência, o atacante praticava uma dança típica da Argentina chamada 'folclore' e chegou a considerar seguir como dançarino. No entanto, optou pelo esporte e se transformou em um centroavante artilheiro.

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Em entrevista coletiva, Alejo comentou sobre sua relação com a dança. “Desde os 3 anos até os 14 ou 15 anos, mais ou menos, eu dançava uma dança tradicional da Argentina chamada folclore. Chegou um momento em que tive que decidir entre o futebol e o folclore. E acabei decidindo pelo futebol. E, graças a Deus, hoje estou aqui.”

Alejo, inclusive, já comemorou um gol dançando 'Malambo', outra dança típica do seu país. Na ocasião, ele defendia a Argentina no Mundial Sub-20 de 2023, em duelo contra a Guatemala.

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Quem é Alejo Véliz

Revelado pelo Rosario Central, Alejo Véliz ganhou projeção no cenário argentino e foi negociado com o Tottenham em 2023 por cerca de 15 milhões de euros. No futebol europeu, passou por empréstimos ao Sevilla e ao Espanyol antes de retornar ao clube formador, em 2025.

Pelo Rosario, soma 79 partidas, 24 gols, uma assistência e o título da Liga Argentina de 2025. O desempenho reacendeu o interesse de clubes sul-americanos e ajudou a consolidar o movimento do Bahia pela contratação do atacante.

Convocado com frequência para as seleções de base da Argentina, Véliz disputou o Sul-Americano Sub-20 e a Copa do Mundo Sub-20 de 2023, chegando ao futebol brasileiro com status de promessa já testada em diferentes níveis de competitividade.

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