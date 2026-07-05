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E.C.BAHIA

Volante versátil do Bahia, Acevedo mira vaga direta na Libertadores

Jogador uruguaio atuou no amistoso contra o Montevideo City Torque

João Grassi
Por
Nico Acevedo
Nico Acevedo - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

Um dos 25 jogadores utilizados no amistoso do Esporte Clube Bahia, neste sábado, 4, Nicolás Acevedo comentou sobre a goleada de 4 a 1 sobre o Montevideo City Torque, que marcou o reencontro do elenco tricolor com a torcida.

Em entrevista na zona mista da Arena Fonte Nova, o volante uruguaio afirmou que os jogadores sentiram falta do apoio do torcedor e traçou um objetivo. Restando apenas o Brasileirão para o Bahia na temporada, o foco é buscar uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2027.

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"Fiquei feliz, estávamos com saudade da nossa torcida. Esse jogo serviu para somar minutos, para seguir se preparando para o que vem. O foco está 100% aí nesse Brasileirão, a gente tem que terminar o mais em cima na tabela possível. Entrar na Libertadores direto [fase de grupos], esse é o objetivo. Estamos trabalhando muito para conseguir isso", iniciou.

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Meio-campista de origem, Acevedo se destacou em 2026 por atuar improvisado na lateral-direita e manter as boas performances. Ele se colocou à disposição para jogar em qualquer posição e projetou o próximo amistoso do Esquadrão, que agora enfrenta o Fluminense.

"Eu treinei sempre no meio-campo, mas se precisar, a gente sempre está à disposição do time. Vai ser um jogo bom, um jogo de [nível de] Brasileirão para se preparar. É pré-temporada e a gente está com a perna pesada, treinando muito, mas como falei agora, esse jogo aí serve muito para preparar o que vem", concluiu.

Próximo compromisso

O Bahia de Nico Acevedo volta a campo no próximo domingo, 12, às 16h, para encarar o Fluminense. O duelo de preparação para a volta dos jogos oficiais será no Maracanã, no Rio de Janeiro.

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