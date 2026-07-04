Cadu detalha busca por Pec, proposta por Mingo e possíveis renovações

Diretor de futebol do Esporte Clube Bahia, Carlos Eduardo Santoro concedeu entrevista e comentou sobre diversos assuntos. O profissional falou sobre a temporada, o mercado da bola e o planejamento do clube dentro do Grupo City.

Durante entrevista na Arena Fonte Nova, concedida neste sábado, 4, Santoro foi questionado sobre Santiago Ramos Mingo, titular do Bahia. Embora viva temporada de oscilações, o zagueiro argentino recebeu proposta de um clube turco.

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"Acho que é normal qualquer atleta oscilar, infelizmente a gente não tá preparado pra quando o jogador oscila, a gente acaba pegando no pé, mas acontece. É normal que dentro de um ano e meio, jogando com a quantidade de minutos que ele joga, que possa ter alguma oscilação", iniciou.

"A gente recebeu uma oferta sim, de um clube turco, por um valor que não dava nem metade do que o transfermarkt, um site referência, indica. A gente respondeu ao clube que não tínhamos nenhum interesse, rejeitamos e não recebemos uma segunda oferta até hoje", detalhou Cadu.

Outro ponto abordado à respeito do mercado foi Gabriel Pec, meia-atacante destaque do Los Angeles Galaxy. Cadu confirmou que o Tricolor tentou contratar o ex-Vasco, chegando a fazer proposta. Os valores, no entanto, foram considerados altos.

"Deixar claro que a gente não precisava aumentar o quantitativo de atletas nessa posição. O Gabriel Pec era um atleta que eu vinha falando internamente há dois anos, que faria muito sentido pro nosso tipo de jogo, pro nosso elenco. Nós tivemos interesse, fizemos oferta pro LA Galaxy, mas os valores que se tornaram, tanto da compra do atleta, como da parte salarial, de comissionamento, tudo isso, a gente entendia que não seria algo que deveríamos dar sequência. Então, saímos da negociação", revelou Cadu.

Cadu Santoro - Foto: Catarina Brandão | EC Bahia

Renovações e cláusulas

Santoro também respondeu sobre atletas com contrato se encerrando ao fim da atual temporada, como os atacantes Willian José e Ademir. O dirigente não descartou as renovações de ambos, que podem ser concretizadas a partir de metas estabelecidas em "cláusulas de confidencialidade".

"Atingindo metas, eles podem até renovar e continuar. Então, não estamos falando absolutamente nada de renovação de nenhum atleta cujo contrato termina agora ou no próximo ano. Tem cláusulas que podem ser atingidas e que fazem com que a gente nem precise sentar para conversar", explicou