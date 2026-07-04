Cadu confirma goleiro e vê dificuldade em substituir Everton Ribeiro

Diretor de futebol do Esporte Clube Bahia, Carlos Eduardo Santoro concedeu entrevista na Arena Fonte Nova e comentou sobre diversos assuntos. Durante o bate-papo com a imprensa, o profissional falou sobre a temporada, o mercado da bola e o planejamento do clube dentro do Grupo City.

Em relação à reforços, Cadu Santoro, como é conhecido, colocou a chegada de um novo goleiro como prioridade por causa da lesão de Léo Vieira e saída de Marcos Felipe.

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Além disso, falou que o planejamento da temporada é de não buscar substitutos para o lateral-direito Gilberto, que acaba de deixar o clube, além de uma eventual saída do meia Everton Ribeiro, principal referência técnico do time baiano nos últimos anos.

“Precisamos fazer uma reposição para saída do Marcos Felipe, isso é inegociável. Até também pela lesão de Léo Vieira", iniciou.

Nova forma de jogar?

O dirigente sugeriu a possibilidade até de "mudar a forma de jogar" do time, pela dificuldade de encontrar um jogador com as "mesmas características do Everton Ribeiro" quando o camisa 10 deixar o Bahia.

"A gente entende que Nestor e Michel são atletas que podem fazer essa posição, o Jean Lucas e o Erick já com características distintas. Não faremos esse movimento no mercado. Se tivermos uma saída nesse setor, aí sim faremos um movimento. A gente tem atletas na base com características mais de 10, digamos assim, que é o Roger Gabriel, o David Martins, o Carioca, que muitas vezes vem treinar com a gente", explicou Cadu Santoro.

Laterais já estão no elenco

Ainda segundo Cadu, desde a não renovação de Santiago Arias, já havia ocorrido uma avaliação positiva de Marcos Victor e que ele seria capaz de migrar para essa posição. "Um dos atletas mais rápidos que a gente tem no elenco, tem boa construção".



"Daqui até o final do ano, a nossa ideia é ter Marcos Victor e Román Gómez nessa posição. Numa eventualidade, Acevedo pode fazer essa função. Erick também. Nosso planejamento é manter eles nessa posição até o final do ano”, garantiu.