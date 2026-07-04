Diretor assume reta de cobranças e projeta futuro com reforços de peso

Diretor de futebol do Esporte Clube Bahia, Carlos Eduardo Santoro concedeu entrevista na Arena Fonte Nova e comentou sobre diversos assuntos. Durante o bate-papo com a imprensa, o profissional falou sobre a temporada, o mercado da bola e o planejamento do clube dentro do Grupo City.

Em relação ao que busca o City Football Group para o Bahia, Cadu Santoro, como é conhecido, foi direto. A ideia é transformar o Esquadrão em um clube "top 5/6" do Brasil e estar sempre presente na fase de grupos da Copa Libertadores.

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O objetivo é muito claro: a gente quer esse clube todo ano se classificando para a fase de grupos da Libertadores. Cadu Santoro - Diretor de futebol do Bahia

Outro fator que Cadu apontou como importante dentro do Bahia é a importância dos atletas jovens. Nomes como Kauê Furquim, Dell, Ruan Pablo, Roger Gabriel, Luiz Gustavo, Fredi, Caio Suassuna, David Martins e outros tendem a ganhar mais espaço.

"A gente precisa abrir espaço para os jovens, e aí vão ter momentos em que, de repente, pode ser que, para o torcedor, a curto prazo, saia jogador e a gente não reponha, para poder dar minutagem para o atleta jovem. Isso também é uma parte importante do nosso projeto, dar minutos aos atletas jovens”, projetou.

De acordo com Santoro, a atual "fase do projeto" ainda necessita de vendas em todas as janelas, mas ele também disse que espera que chegar o momento de fazer investimentos e compras de dimensões altas, consideravelmente maiores aos que tem acontecido.

“Eu quero poder ir ao mercado e gastar 25 milhões de euros em um jogador por pura e exclusivamente performance, mas a gente ainda não está nesse momento do projeto", lamentou.

Cobranças internas sem vazamento

Questionado sobre as cobranças no ambiente tricolor, Cadu Santoro voltou a adotar um discurso anterior. Situações que acontecem internamente devem ter o mínimo de vazamentos possíveis. Além disso, o dirigente garantiu ter "100% da responsabilidade" de impor essas exigências.

"Acho que 100% assim, é minha responsabilidade, se a minha responsabilidade como diretor de futebol ter o planejamento do clube, ou defender o planejamento do clube, seja para uma temporada ou para cinco ou para dez temporadas é minha responsabilidade também as cobranças internas", iniciou.

Cadu Santoro - Foto: Catarina Brandão | EC Bahia

"Felizmente as coisas não vazam como no passado, se tinha uma impressão ou se vazava coisas para expor determinado atleta ou para expor alguém. Entendemos que a gestão profissional é justamente o contrário disso, então o que acontece dentro do CT, inúmeros problemas acontecem, mas antigamente tudo isso viralizava e a informação chegava. Os problemas que acontecem dentro de casa, a gente resolve dentro de casa, é minha função", continuou.

O dirigente afirmou que os atletas e membros da comissão são cientes de que serão abordados e cobrado quando "não forem cumpridos objetivos".

"Nós sentamos, explicamos, eles entendem o que aconteceu, por que aconteceu, quais são as consequências que serão tomadas. Seja uma premiação, que a gente muda o que tinha combinado justamente pelo orçamento. Tudo isso acontece internamente, o que a gente não faz mais é ficar expondo, ficar vazando. Não jogamos para a torcida ver que alguém bate na mesa", concluiu.