Diretor admite "frustração" e detalha impactos de eliminações do Bahia

Diretor de futebol do Esporte Clube Bahia, Carlos Eduardo Santoro concedeu entrevista na Arena Fonte Nova e comentou sobre diversos assuntos. Durante o bate-papo com a imprensa, o profissional falou sobre a temporada, o mercado da bola e o planejamento do clube dentro do Grupo City.

Em relação à temporada, o Bahia sofreu com eliminações precoces na Copa Libertadores e Copa do Brasil, tendo agora apenas o Campeonato Brasileiro para disputar até o fim de 2026. Cadu Santoro, como é conhecido, reconheceu ter entregado resultados "abaixo" do esperado e que isso prejudicou o planejamento financeiro do clube. Ele ainda citou a "frustração" pelas derrotas terem acontecido diante de adversários com menor poderio financeiro.

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"Esses dois torneios frustraram muito todos nós. Com todo o respeito às equipes do O'Higgins e Remo, mas nós estamos fazendo investimentos maiores nos últimos anos, então eu acho que se tivesse sido uma eliminação para clubes que investem mais do que a gente, ou que tem uma folha maior, são coisas que podem acontecer porque é o futebol. O tamanho da frustração foi grande por tudo isso", iniciou.

Cadu comentou que existem "algumas premissas" realizadas antes do início da temporada sobre "a posição na tabela a gente tem que minimamente alcançar, em que fase da competição temos que chegar", e o quanto isso influencia no planejamento para cada ano.

"Nessa duas competições, eu como diretor de futebol entreguei para o clube abaixo. A gente entregou a parte financeira e teve essa consequência por entregar abaixo do que estava previsto e do que estava planejado. Quando eu falo em corrigir a rota, é do clube como um todo", pontuou

"Se tínhamos previsão de entregar uma receita e entregamos ela menor, temos que fazer ajustes no dia a dia. Seja em contratações de mais funcionários tínhamos como previsão crescer um determinado departamento, uma renovação planejada de um determinado atleta que vamos ter que esperar seis meses. Quando eu falo de corrigir a rota, ela está muito relacionada a isso", detalhou.

Saídas são outra consequência

Apesar de deixar claro sobre a importância dos resultados esportivos para o clube, Santoro falou que saídas de atletas acabam se tornando uma necessidade para poder

"Parte disso de repente é diminuir o quantitativo do elenco. Também é uma parte da correção de rota para que a gente possa entregar o número financeiro, que é algo importante para que possamos seguir crescendo nos próximos anos", reconheceu.