Ex-técnicos do Bahia disputam liderança da Série B e sonham com acesso

A disputa pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro tem dois treinadores com forte ligação com o Bahia como protagonistas. Neste sábado, 4, o ex-comandante tricolor Enderson Moreira conduziu o Novorizontino a uma vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, resultado que colocou a equipe paulista na primeira posição da tabela.

A colocaçaõ, porém, ainda pode mudar na segunda-feira, quando o Vila Nova, treinado por outro ex-Bahia, Guto Ferreira, entra em campo com a chance de assumir o primeiro lugar.

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Jogando no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, o Novorizontino confirmou a boa fase e ampliou sua sequência invicta na competição. Luís Oyama, Robson e Rômulo marcaram os gols da equipe, que chegou ao nono jogo seguido sem derrota e emplacou a terceira vitória consecutiva na Série B.

Com o resultado, o clube paulista alcançou os 30 pontos e assumiu provisoriamente a liderança da competição. O Criciúma tem a mesma pontuação, mas leva desvantagem nos critérios de desempate. Já o Vila Nova poderá ultrapassar ambos caso vença o São Bernardo na rodada de segunda-feira.

Enderson vive grande fase no Novorizontino

No comando do Novorizontino, Enderson Moreira transformou a equipe em uma das mais consistentes da Série B. Sob sua direção, o clube paulista se consolidou entre os candidatos ao acesso e agora sonha também com o título da competição.

O treinador tem uma longa trajetória no Bahia. Sua primeira passagem aconteceu em 2018, quando comandou o Tricolor por 58 jogos entre 2018 e 2019. Em 2022, retornou ao clube para uma segunda passagem, mas permaneceu por pouco tempo antes de deixar o cargo durante a disputa pelo acesso à Série A

Guto Ferreira também sonha com o acesso

Quem pode frustrar a permanência do Novorizontino na liderança é outro velho conhecido da torcida tricolor. Guto Ferreira comanda o Vila Nova e depende de uma vitória sobre o São Bernardo para colocar o clube goiano na primeira colocação da Série B.

No Bahia, Guto viveu três passagens marcantes. A primeira, em 2016, ficou eternizada pelo acesso à Série A, enquanto a segunda aconteceu em 2018, marcada pelo título do Baianão. Em 2021, voltou ao clube em uma tentativa de evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu impedir a queda da equipe para a segunda divisão.