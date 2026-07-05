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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

MERCADO DA BOLA

Clube da Libertadores acerta contratação de ex-atacante do Vitória

Jogador chega do futebol japonês para retornar ao futebol brasileiro

Lucas Vilas Boas
Por
Gustavo Mosquito em campo pelo Vitória
Gustavo Mosquito em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Mirassol está próximo de anunciar mais um reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro. O clube paulista avançou nas negociações para contratar o atacante Gustavo Silva, ex-Vitória, que estava defendendo o Júbilo Iwata, da segunda divisão japonesa. A informação foi divulgada pelo ge.

Pelo Rubro-Negro, o jogador participou da campanha que garantiu a permanência do Rubro-Negro na Série A e a classificação para a Copa Sul-Americana, em 2024 e 2025. Ele fez 48 jogos no Leão da Barra, marcou 48 gols e distribuiu sete assistências.

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O Mirassol retorna aos gramados no dia 17 de julho, quando enfrenta o Grêmio, em casa, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é que Gustavo Silva seja oficializado nos próximos dias e fique à disposição para a sequência da competição.

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Trajetória

Revelado nas categorias de base do Coritiba, o jogador iniciou a carreira profissional no futebol paranaense e também passou por Vila Nova, Oeste e Paraná antes de ganhar projeção nacional com a camisa do Corinthians. Pelo clube alvinegro, viveu o período mais consistente da carreira entre 2018 e 2024, acumulando mais de 170 partidas oficiais e 19 gols marcados.

A passagem pelo Corinthians terminou de forma conturbada. Em 2024, Gustavo Silva conseguiu a rescisão contratual na Justiça após cobrar atrasos no pagamento de direitos trabalhistas.

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esporte clube vitória Gustavo Mosquito mercado da bola

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