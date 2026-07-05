Vitória acerta contratação de dupla estrangeira ex-Fortaleza

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O Esporte Clube Vitória acertou a contratação de mais dois reforços para a temporada 2026. Jogadores que defendiam o Fortaleza, Tomás Pochettino e Emanuel Brítez agora vão vestir rubro-negro. A informação foi publicada pelo Bahia Notícias e confirmada pelo portal A TARDE.

Enquanto o meia argentino chega por empréstimo com opção de compra por R$ 10 milhões, o zagueiro da mesma nacionalidade acertou contrato definitivo, com renovação automática por mais uma temporada caso dispute 50% das partidas do Vitória até o fim do ano.

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Brítez estava livre no mercado após deixar o time cearense por divergências com a diretoria. Até o momento, o Vitória já confirmou a contratação do volante Walace e do lateral-direito Fabiano.

A janela de transferências do futebol brasileiro vai até o dia 11 de setembro, o que permite que o Leão da Barra ainda traga mais reforços.

1 de 2 Brítez, zagueiro | Foto: Leonardo Moreira | Fortaleza EC

2 de 2 Tomás Pochettino, meia | Foto: Mateus Lotif | Fortaleza

Próximo compromisso

O primeiro compromisso oficial do Vitória será diante do Vasco, no próximo dia 16 de julho, às 19h30 no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso, enfrenta o Redenção em jogo-treino no CT Manoel Pontes Tanajura.