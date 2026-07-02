Vitória fará jogo-treino de preparação para retorno às atividades

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Após retornar das férias em meio a pausa para a Copa do Mundo, o Esporte Clube Vitória intensifica a preparação para a retomada da temporada. O Rubro-Negro fará um jogo-treino contra o Redenção Futebol Clube, equipe que disputa a Série B do Campeonato Baiano, no dia 11 de julho.

O duelo será realizado no Barradão, mas sem a presença de público. A informação foi divulgada inicialmente pelo Arena Rubro-Negra e confirmada pelo portal A TARDE. O técnico Jair Ventura, inclusive, poderá contar com os reforços do volante Walace e do lateral-direito Fabiano Souza.

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Desde a reapresentação, o grupo do Leão vem passando por uma rotina intensa de treinos e avaliações físicas no CT Manoel Pontes Tanajura, mirando o retorno aos jogos da Série A e Copa do Brasil, competições que ainda terá pela frente depois de conquistar o Nordestão.

O Vitória volta a campo oficialmente quando recebe em Salvador o Vasco da Gama, no dia 16 de julho, pela 19ª rodada do Brasileirão, às 19h30.



Redenção FC

Clube tradicional de Salvador, o Redenção ocupa atualmente a quinta colocação da Série B do Baianão e já não tem chances de classificação para as semifinais. A equipe encerra sua participação no torneio no dia 5 de julho, diante do Camaçari.

A equipe soteropolitana retornou ao futebol profissional em 2026, após ficar sem participar de nenhuma competição por 40 anos.