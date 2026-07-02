Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Vitória será patrocinado por empresa de dono da SAF de time da Série A

Dono da nova patrocinadora é acionista de um dos principais clubes brasileiros

João Grassi
Por
Estádio Manoel Barradas
Estádio Manoel Barradas - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória acertou um novo contrato de patrocínio com o Supermercados BH, rede pertencente ao empresário Pedro Lourenço, que também é o acionista majoritário da SAF do Cruzeiro Esporte Clube. A informação foi divulgada pelo Canal Resenha do Leão 1899 e confirmada pelo portal A TARDE.

O acordo terá validade de um ano. A marca do Supermercados BH será exibida na parte inferior traseira da camisa rubro-negra, logo abaixo do número, além de ocupar espaço nos shorts, na região traseira.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Em franca expansão nacional, o Supermercados BH desembarcou recentemente na Bahia, iniciando suas operações por Vitória da Conquista, com planos de chegar a Salvador nos próximos meses.

Consolidada como uma das maiores redes varejistas do país, a empresa tem forte presença em Minas Gerais e vem ampliando sua atuação em outros estados.

Leia Também:

E.C.BAHIA

Bahia e Vitória se despedem do Brasileirão Sub-20 na primeira fase
Bahia e Vitória se despedem do Brasileirão Sub-20 na primeira fase imagem

DESEMBARCOU

Reforço chega em Salvador e manda recado para torcida do Vitória
Reforço chega em Salvador e manda recado para torcida do Vitória imagem

E.C.VITÓRIA

Vitória confirma marca própria nos uniformes e explica escolha
Vitória confirma marca própria nos uniformes e explica escolha imagem

Supermercados BH no futebol

Além do crescimento no setor supermercadista, o grupo também tem investido no futebol, acumulando parcerias com clubes tradicionais, principalmente em Minas Gerais, como Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG.

Imagem ilustrativa da imagem Vitória será patrocinado por empresa de dono da SAF de time da Série A
Foto: Supermercados BH | Divulgação

Agora, amplia sua presença no cenário esportivo ao firmar acordo com o Vitória.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas