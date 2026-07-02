Vitória será patrocinado por empresa de dono da SAF de time da Série A

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O Esporte Clube Vitória acertou um novo contrato de patrocínio com o Supermercados BH, rede pertencente ao empresário Pedro Lourenço, que também é o acionista majoritário da SAF do Cruzeiro Esporte Clube. A informação foi divulgada pelo Canal Resenha do Leão 1899 e confirmada pelo portal A TARDE.

O acordo terá validade de um ano. A marca do Supermercados BH será exibida na parte inferior traseira da camisa rubro-negra, logo abaixo do número, além de ocupar espaço nos shorts, na região traseira.

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Em franca expansão nacional, o Supermercados BH desembarcou recentemente na Bahia, iniciando suas operações por Vitória da Conquista, com planos de chegar a Salvador nos próximos meses.

Consolidada como uma das maiores redes varejistas do país, a empresa tem forte presença em Minas Gerais e vem ampliando sua atuação em outros estados.

Supermercados BH no futebol

Além do crescimento no setor supermercadista, o grupo também tem investido no futebol, acumulando parcerias com clubes tradicionais, principalmente em Minas Gerais, como Atlético-MG, Cruzeiro e América-MG.

Foto: Supermercados BH | Divulgação

Agora, amplia sua presença no cenário esportivo ao firmar acordo com o Vitória.