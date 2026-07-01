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Bahia e Vitória se despedem do Brasileirão Sub-20 na primeira fase

Dupla BaVi entrou em campo nesta quarta-feira, 1º

João Grassi
Por
Kauê Furquim marcou um dos gols do Bahia, mas triunfo não evitou eliminação no Brasileirão Sub-20
Kauê Furquim marcou um dos gols do Bahia, mas triunfo não evitou eliminação no Brasileirão Sub-20 - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória encerraram suas participações no Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta quarta-feira, 1º, Esquadrãozinho e Leãozinho entraram em campo pela 19ª rodada da competição de base, mas nenhum dos dois avançou para a fase mata-mata.

O Bahia até fez o dever de casa em seu compromisso, derrotando o Cruzeiro por 3 a 1 no CT Evaristo de Macedo, com gols de João Andrade, Roger Gabriel e Kauê Furquim.

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No entanto, os Pivetes de Aço acabaram sendo eliminados por causa do critério de desempate, já que o Corinthians fez os mesmos 29 pontos e teve melhor saldo de gols. O Tricolor ficou na 9ª colocação, apenas uma abaixo do G-8 que garantia vaga nas quartas de final.

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Vitória perde, mas segue na Série A

O Vitória, por outro lado, entrou em campo apenas para cumprir tabela. O Rubro-Negro não tinha chances de passar de fase e já tinha pontuação suficiente para não ser rebaixado. Com isso, encerrou sua campanha na 14ª posição, com 20 pontos.

Dentro de campo, a Fábrica de Talentos foi superada pelo Athletico no CT do Caju, em Curitiba, com o placar de 2 a 0. O Vitória acaba de retornar à Série A Sub-20 em 2026 e agora garante a permanência pela segunda temporada seguida.

Athletico 2x0 Vitória - Brasileirão Sub-20
Athletico 2x0 Vitória - Brasileirão Sub-20 - Foto: João Pina | Athletico.com.br
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