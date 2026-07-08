Vitória promove reajuste nos ingressos para partidas no Barradão

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O Esporte Clube Vitória promoveu um reajuste nos valores dos ingressos para os jogos no Estádio Manoel Barradas, medida que passa a valer já na retomada do Campeonato Brasileiro Série A. Essa mudança entra em vigor a partir do duelo contra o Vasco, marcado para quinta-feira, 16, pela 19ª rodada.

Com a atualização, os bilhetes destinados ao público geral terão aumento de R$ 10 em relação aos preços praticados no primeiro semestre. De acordo com o clube, a correção é referente à atualização monetária entre 2025 e 2026, que não havia sido aplicada no início da temporada.

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A medida não afeta os sócios do programa Sou Mais Vitória, que seguem com acesso ao sistema de check-in — já liberado para a partida diante do Vasco. O reajuste é válido apenas para torcedores que não fazem parte do quadro de associados.

Política de preços segue variável

Desde o início de 2026, o Vitória adota um modelo de preços dinâmicos para os jogos como mandante. Os valores são definidos dentro de uma faixa pré-estabelecida, variando conforme a partida.

Mesmo com o novo ajuste, o clube destaca que mantém uma das políticas mais acessíveis entre as equipes da Série A. A expectativa é de bom público no Barradão para o retorno da equipe após o período de intertemporada no calendário nacional.