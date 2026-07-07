Vitória confirma conversas avançadas por BRT para a Arena Barradão

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Um dos principais projetos da gestão Fábio Mota, a construção da Arena Barradão tem como objetivo elevar o patamar do Esporte Clube Vitória. Além da modernização, o acesso ao estádio promete ser facilitado.

Em entrevista ao Canal do Dinâmico, o presidente rubro-negro garantiu que já existem "conversas avançadas" para que o BRT de Salvador faça ligação com o metrô por meio da Estação Flamboyant.

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"Sim, existem conversas bem avançadas sobre o BRT, já temos a promessa da Prefeitura de Salvador. Com a chegada da Arena Barradão, terá a chegada de um BRT ligando o metrô na Estação Flamboyant ao Estádio Manoel Barradas", garantiu.

VLT ainda não avançou

Embora o deputado estadual Robinson Almeida (PT) tenha apresentado uma indicação ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) sugerindo a realização de estudos técnicos para avaliar a viabilidade de ampliar o VLT até o Barradão, Fábio Mota não confirmou nenhum avanço.

"Sobre o VLT, a gente ainda não teve essa sinalização, mas vamos também correr atrás", explicou o dirigente.