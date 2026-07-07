E.C.VITÓRIA
Saiba como dívida de Wagner Leonardo prejudicou contas do Vitória
Leão da Barra ainda aguarda pagamento por parte do Grêmio
Após a venda do zagueiro Wagner Leonardo, em fevereiro do ano passado, o Esporte Clube Vitória segue lutando para receber valores atrasados por parte do Grêmio. O presidente Fábio Mota avaliou o caso como "absurdo" e afirma que segue cobrando essa dívida.
Em entrevista ao Canal do Dinâmico, Fábio Mota ainda revelou que as pendências prejudicaram diretamente o Vitória e culminaram em atrasos no pagamento de pendências do próprio clube baiano.
"É muito absurdo. Não pagaram, continuam sem pagar, isso está fazendo muita falta ao Vitória. Por exemplo, o Vitória suspendeu o pagamento das comissões dos empresários dos atletas. Quando você contrata, você planeja o que vai receber e pagar. O Grêmio deixou de pagar e o Vitória também, infelizmente, conversou com os empresários e suspendeu. Nós estamos cobrando a dívida do Grêmio. É um absurdo", criticou o dirigente.
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Embora já tenha cobrado a dívida na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), o Vitória também acionou o Sistema de Sustentabilidade Financeira da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por meio da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF), órgão independente responsável por avaliar, julgar, negociar acordos e aplicar sanções em clubes do país.
"Nós já recorremos à instância maior, que é o Fair Play [Financeiro]. Fomos informados que a gente só vai poder cobrar na agência do Fair Play a partir de novembro, porque a dívida do Grêmio é do ano passado, não desse ano. As desse ano têm prioridade para serem cobradas esse ano. A gente está acompanhando, falo com o presidente do Grêmio constantemente. Semana passada mandei uma nova notificação, estamos aguardando que o Grêmio faça esse pagamento".
Está prejudicando também a imagem do Esporte Clube Vitória. A partir do momento que você deixa de pagar, também leva a fama de caloteiro em função do outro que está dando um calote maior.Fábio Mota - Presidente do Vitória
Venda de Wagner Leonardo
A venda do zagueiro Wagner Leonardo do Vitória para o Grêmio, concretizada em fevereiro de 2025 por US$ 4,5 milhões (cerca de R$ 26 milhões), tornou-se a maior negociação da história do Leão da Barra. O clube gaúcho adquiriu 80% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o time baiano manteve 20%.
Wagner chegou ao Rubro-Negro em 2023 e foi destaque nas conquistas da Série B daquele ano e do Campeonato Baiano de 2024. Ao todo, o defensor fez 97 jogos, 11 gols e uma assistência.