E.C.VITÓRIA
Vitória anuncia oficialmente a contratação de meia estrangeiro
Leão da Barra comunicou a contratação através das redes sociais
O Esporte Clube Vitória anunciou, nesta quarta-feira, 8, através das redes sociais, a contratação do meia Tomás Pochettino, que pertence ao Fortaleza. O atleta de 30 anos chega por empréstimo e assinou vínculo válido até o fim da temporada.
“O Esporte Clube Vitória anuncia a contratação do meio-campista Tomás Pochettino. O atleta chega por empréstimo, com vínculo válido até o final de 2026. Seja bem-vindo, Poche!”, diz o comunicado oficial do clube.
O Vitória terá opção de comprar ogador argentino pelo valor de R$ 10 milhões, após o fim do empréstimo. Ele chega para reforçar o setor de criação do meio-campo do Leão.
"Já enfrentei muito o Vitória aqui no Barradão. Sei o quanto é difícil jogar contra o Vitória. Bom, agora, muito feliz de estar aqui e jogar neste clube tão grande", disse o jogador.
Leia Também:
Veja abaixo o vídeo do anúncio
O Esporte Clube Vitória anuncia a contratação do meio-campista Tomás Pochettino. O atleta chega por empréstimo, com vínculo válido até o final de 2026.— EC Vitória (@ECVitoria) July 8, 2026
Seja bem-vindo, Poche! 🔴⚫️🦁
🎥: Társis Santana / EC Vitória #PegaLeão #ForçaEnergiaAxé pic.twitter.com/jMIwIPyDUI
Trajetória de Pochettino
Pelo Fortaleza, Pochettino foi campeão estadual e vice-campeão da Copa Sul-Americana em 2024. No ano seguinte, ajudou o Leão do Pici no título da Copa do Nordeste e na grande campanha no Campeonato Brasileiro, quando ficou na 4ª posição, com 68 pontos, a maior pontuação de um clube nordestino na era dos pontos corridos.
Em 2025, o meia amargou o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas seguiu como peça importante no elenco de 2026. Pelo Fortaleza, o argentino tem 208 partidas disputadas, com 20 gols e 30 assistências.
Ele foi revelado pelo Boca Juniors e também defendeu Defensa y Justicia, Talleres e River Plate, da Argentina, além de Austin FC, dos Estados Unidos.