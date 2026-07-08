Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Vitória anuncia oficialmente a contratação de meia estrangeiro

Leão da Barra comunicou a contratação através das redes sociais

João Grassi
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Vitória anuncia oficialmente a contratação de meia estrangeiro
Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória anunciou, nesta quarta-feira, 8, através das redes sociais, a contratação do meia Tomás Pochettino, que pertence ao Fortaleza. O atleta de 30 anos chega por empréstimo e assinou vínculo válido até o fim da temporada.

“O Esporte Clube Vitória anuncia a contratação do meio-campista Tomás Pochettino. O atleta chega por empréstimo, com vínculo válido até o final de 2026. Seja bem-vindo, Poche!”, diz o comunicado oficial do clube.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O Vitória terá opção de comprar ogador argentino pelo valor de R$ 10 milhões, após o fim do empréstimo. Ele chega para reforçar o setor de criação do meio-campo do Leão.

"Já enfrentei muito o Vitória aqui no Barradão. Sei o quanto é difícil jogar contra o Vitória. Bom, agora, muito feliz de estar aqui e jogar neste clube tão grande", disse o jogador.

Leia Também:

UM DOS DOIS

Vitória terá que escolher Brítez ou Pochettino para Copa do Brasil
Vitória terá que escolher Brítez ou Pochettino para Copa do Brasil imagem

E.C.VITÓRIA

Vitória manterá Fabri e tem interesse na renovação de contrato
Vitória manterá Fabri e tem interesse na renovação de contrato imagem

E.C.VITÓRIA

Vitória acerta contratação de dupla estrangeira ex-Fortaleza
Vitória acerta contratação de dupla estrangeira ex-Fortaleza imagem
Tomás Pochettino
Tomás Pochettino - Foto: Divulgação | EC Vitória

Veja abaixo o vídeo do anúncio

Trajetória de Pochettino

Pelo Fortaleza, Pochettino foi campeão estadual e vice-campeão da Copa Sul-Americana em 2024. No ano seguinte, ajudou o Leão do Pici no título da Copa do Nordeste e na grande campanha no Campeonato Brasileiro, quando ficou na 4ª posição, com 68 pontos, a maior pontuação de um clube nordestino na era dos pontos corridos.

Em 2025, o meia amargou o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas seguiu como peça importante no elenco de 2026. Pelo Fortaleza, o argentino tem 208 partidas disputadas, com 20 gols e 30 assistências.

Ele foi revelado pelo Boca Juniors e também defendeu Defensa y Justicia, Talleres e River Plate, da Argentina, além de Austin FC, dos Estados Unidos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas