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E.C.VITÓRIA

Supermercado de dono do Cruzeiro é confirmado como parceiro do Vitória

Supermercados BH é uma das maiores redes varejistas do Brasil

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Fábio Mota e Guilherme Queiroz, diretor de marketing do Vitória, seguram camisa com patrocínio do Supermercados BH
Fábio Mota e Guilherme Queiroz, diretor de marketing do Vitória, seguram camisa com patrocínio do Supermercados BH - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória oficializou uma parceria com o Supermercados BH, que está consolidada como uma das maiores redes varejistas do Brasil. Conforme dito pelo presidente Fábio Mota em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 9, o contrato com a empresa tem validade de um ano.

O novo patrocínio ficará estampado na parte inferior das costas da camisa do Vitória.

Patrocínio do Supermercados BH ficará estampado na barra traseira da camisa
Patrocínio do Supermercados BH ficará estampado na barra traseira da camisa - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Conheça o novo patrocinador

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Fundada em 1996 pelo empresário Pedro Lourenço, que também é dono do Cruzeiro, os Supermercados BH possuem cerca de 400 lojas e mais de 50 mil funcionários espalhados por todo o país, incluindo na Bahia.

A parceria com o Vitória faz parte do projeto de expansão da rede varejista à capital baiana, visto que a empresa já está localizada em quatro cidades do interior do estado: Vitória da Conquista, Guanambi, Porto Seguro e Feira de Santana.

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O presidente Fábio Mota ainda explicou que o representante da empresa que estaria na coletiva de imprensa não pode comparecer devido à inauguração da unidade de Feira de Santana.

Outras parcerias

O Vitória também renovou por cinco anos o contrato com a Ambev, a maior fabricante de cervejas da América Latina. O Rubro-Negro Baiano também manteve a parceria com o Zé Delivery, aplicativo de entregas de bebidas que funciona como uma plataforma da própria Ambev.

Guilherme Queiroz, diretor de marketing do clube, explicou como é o processo dentro do aplicativo para conseguir descontos e ajudar o clube:

“O processo é o seguinte, você valida, escolhe o seu produto e na hora de finalizar a compra você vai falar qual é o seu time de coração. A partir desse momento o Vitória recebe 10% [do valor final da compra]”.

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Futebol patrocínios Supermercados BH vitória

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