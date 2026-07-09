Supermercado de dono do Cruzeiro é confirmado como parceiro do Vitória

O Vitória oficializou uma parceria com o Supermercados BH, que está consolidada como uma das maiores redes varejistas do Brasil. Conforme dito pelo presidente Fábio Mota em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 9, o contrato com a empresa tem validade de um ano.



O novo patrocínio ficará estampado na parte inferior das costas da camisa do Vitória.

Patrocínio do Supermercados BH ficará estampado na barra traseira da camisa - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Conheça o novo patrocinador

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Fundada em 1996 pelo empresário Pedro Lourenço, que também é dono do Cruzeiro, os Supermercados BH possuem cerca de 400 lojas e mais de 50 mil funcionários espalhados por todo o país, incluindo na Bahia.



A parceria com o Vitória faz parte do projeto de expansão da rede varejista à capital baiana, visto que a empresa já está localizada em quatro cidades do interior do estado: Vitória da Conquista, Guanambi, Porto Seguro e Feira de Santana.

O presidente Fábio Mota ainda explicou que o representante da empresa que estaria na coletiva de imprensa não pode comparecer devido à inauguração da unidade de Feira de Santana.

Outras parcerias

O Vitória também renovou por cinco anos o contrato com a Ambev, a maior fabricante de cervejas da América Latina. O Rubro-Negro Baiano também manteve a parceria com o Zé Delivery, aplicativo de entregas de bebidas que funciona como uma plataforma da própria Ambev.



Guilherme Queiroz, diretor de marketing do clube, explicou como é o processo dentro do aplicativo para conseguir descontos e ajudar o clube:



“O processo é o seguinte, você valida, escolhe o seu produto e na hora de finalizar a compra você vai falar qual é o seu time de coração. A partir desse momento o Vitória recebe 10% [do valor final da compra]”.