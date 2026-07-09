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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Vitória toma decisão importante após goleiro Gabriel recusar saída

Goleiro de 33 anos está no clube desde 2024

João Grassi
Por
Gabriel Vasconcelos
Gabriel Vasconcelos - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O planejamento do Esporte Clube Vitória para o restante da temporada inclui uma redefinição importante no setor defensivo: a meta rubro-negra terá uma nova ordem entre os seus goleiros. Yuri Sena, que até então ocupava a terceira posição, foi alçado ao posto de reserva imediato de Lucas Arcanjo.

A decisão foi confirmada pelo presidente Fábio Mota e não está condicionada a uma possível negociação de Gabriel Vasconcelos. O goleiro de 33 anos, que iniciou o ano como segunda opção, não faz mais parte dos planos do clube.

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A mudança faz parte de um movimento estratégico do clube pensando no futuro da posição. Yuri, de 25 anos, é visto como nome em desenvolvimento e preparado para assumir maior protagonismo em caso de uma eventual saída de Arcanjo.

A ideia da diretoria é realizar uma transição gradual, dando mais espaço e responsabilidade a Yuri, que tem contrato até dezembro de 2026. Formado na base rubro-negra, o arqueiro já atuou 17 vezes pelo time principal.

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Jogadores fora dos planos

A mudança na hierarquia passa pela decisão da diretoria em não contar mais com Gabriel, que já chegou a ser emprestado para o Sport ano passado e recentemente recusou proposta do Ceará.

O arqueiro tem salário considerado alto e chegada de novos reforços no Vitória, no momento, acontecerá mediante saídas e uma diminuição na folha. Além dele, Riccieli também não está nos planos do clube e Neris está a caminho do Fortaleza.

"Independente de ele [Gabriel] sair ou não, nosso segundo goleiro a partir de agora é Yuri", disse Fábio Mota ao ge.

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