Vitória tenta contratar zagueiro argentino e negocia saída de goleiro

O Vitória segue ativo no mercado de transferências e trabalha tanto na reformulação do elenco quanto na chegada de reforços para a sequência da temporada. Enquanto negocia o empréstimo do goleiro Gabriel Vasconcelos ao Ceará, o Rubro-Negro estuda contratar o zagueiro argentino Emanuel Brítez, que acaba de rescindir contrato com o Fortaleza.

Reforçando a zaga

A prioridade da diretoria neste momento é reforçar o sistema defensivo. Livre no mercado após encerrar seu vínculo com o Fortaleza, Brítez voltou a entrar no radar do Leão da Barra, que já havia tentado sua contratação anteriormente e pretende formalizar uma nova investida nos próximos dias. A informação foi duvulgada pelo ge.

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O interesse do Vitória pelo defensor não é recente. No início da temporada, o clube baiano chegou a avançar nas conversas com diretor de futebol Sérgio Papellin, que foi responsável por levar o argentino ao Fortaleza em 2022.Na ocasião, Brítez demonstrava insatisfação com mudanças internas no clube cearense e cogitava a saída, mas acabou convencido pelo técnico Thiago Carpini a permanecer.

Nos meses seguintes, porém, a situação entre jogador e Fortaleza não evoluiu. A rescisão contratual foi oficializada na última quarta-feira, 1º, após divergências envolvendo valores que o zagueiro tinha a receber.

Agora sem vínculo, Brítez desperta novamente o interesse do Vitória, que mantém contato com seus representantes. Capitão e titular do Fortaleza na disputa da Série B, o argentino havia renovado contrato até o fim de 2027 há apenas alguns meses.

A busca por um novo zagueiro faz parte da estratégia do clube para fortalecer o elenco no segundo semestre. Até o momento, o Vitória já confirmou a contratação do volante Walace e também negocia a chegada do lateral-direito Fabiano e do meia Tomás Pochettino.

Negociando saída

Gabriel Vasconcelos, goleiro do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Enquanto tenta qualificar o grupo, o Rubro-Negro também trabalha para enxugar o elenco. O goleiro Gabriel Vasconcelos pode ser um dos atletas a deixar Salvador nesta janela.

De acordo com o ge, o Ceará abriu negociações para contratar o jogador por empréstimo, em tratativas que ainda estão em estágio inicial, mas contam com a sinalização positiva do Vitória para liberar o atleta.

Contratado no início de 2025 após o clube investir cerca de R$ 1 milhão para tirá-lo do Coritiba, Gabriel chegou para disputar posição com Lucas Arcanjo, mas não conseguiu se firmar como titular. Desde então, disputou 14 partidas pelo Vitória, oito delas nesta temporada, além de ter defendido o Sport por empréstimo em 2025.

Revelado pelo Cruzeiro, o goleiro construiu boa parte da carreira na Itália, com passagens por Milan, Carpi, Napoli, Cagliari, Empoli, Perugia e Lecce, antes de retornar ao futebol brasileiro.

Gabriel também acumula histórico nas categorias de base da Seleção Brasileira, tendo conquistado os títulos do Sul-Americano e do Mundial Sub-20 em 2011, além da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Seu contrato com o Vitória é válido até o fim de 2028.