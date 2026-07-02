Troca entre Leões: lateral deixa o Vitória e reforça rival nordestino

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Após ter a transferência travada em um primeiro momento, o lateral-direito Claudinho, do Esporte Clube Vitória, agora está de saída para o Sport por empréstimo. O acordo entre os clubes foi concluído e o jogador de 25 anos reforçará o time pernambucano na sequência da temporada. A informação foi divulgada pelo ge e confirmada pelo portal A TARDE.

A negociação havia sido interrompida anteriormente por questões relacionadas à condição física do atleta, que se recuperava de lesão no joelho e ainda não estava plenamente apto para atuação imediata.

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Desta vez, no entanto, as partes chegaram a um entendimento e selaram a ida do defensor ao clube do Recife. Contratado no fim de 2024 por R$ 5,1 milhões, ele tem vínculo com o Vitória até 2028.

Claudinho no Vitória

No Vitória, Claudinho iniciou a temporada lesionado e perdeu espaço com o crescimento da concorrência na lateral-direita. O clube passou a contar com Nathan Mendes e Mateus Silva, além da recém chegada de Fabiano Souza.

Com o empréstimo confirmado, o lateral passa a defender o Sport no restante da temporada. Pelo Vitória, ele atuou em um total de 33 jogos entre 2025 e 2026, com três gols marcados e uma assistência concedida.