Vitória oficializa saída de Neris, que já tem novo destino

O Esporte Clube Vitória anunciou nesta quarta-feira, 8, a rescisão contratual do zagueiro Néris, de 34 anos. Conforme comunicado divulgado pelo Rubro-Negro Baiano, a rescisão foi firmada em comum acordo entre o atleta e o clube.

O Esporte Clube Vitória anuncia a rescisão contratual do zagueiro Néris. O acordo foi firmado em comum acordo entre o atleta e o clube.



Titular na campanha de recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro de 2024, o defensor vestiu o manto rubro-negro em 50 partidas, marcou… pic.twitter.com/sKPClQNoJc — EC Vitória (@ECVitoria) July 8, 2026

Titular na campanha de recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro de 2024, sob o comando de Thiago Carpini, o defensor perdeu espaço no clube desde o ano passado. Neste ano, Neris atuou em somente nove partidas com o treinador Jair Ventura, que não contaria com o zagueiro para o segundo semestre da temporada.

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Ao todo, Neris atuou em 50 partidas pelo Vitória, marcou dois gols e fez parte do elenco campeão da Copa do Nordeste em 2026.

Novo destino

A saída de Neris do Vitória acontece com a sua ida já acertada ao Fortaleza, time que disputa a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. No Leão do Pici, o zagueiro trabalhará novamente com o treinador Thiago Carpini, com quem viveu seu melhor momento no Rubro-Negro Baiano.

Nesta quarta-feira, o clube cearense oficializou a contratação em definitivo do jogador, que já realizou exames e está integrado ao elenco. Neris terá contrato com o Fortaleza até 30 de junho de 2027.