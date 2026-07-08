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E.C.VITÓRIA

Vitória oficializa saída de Neris, que já tem novo destino

Zagueiro foi titular na campanha de recuperação do Vitória no Brasileirão de 2024

Gustavo Nascimento
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Neris atuou em 50 jogos pelo Vitória
Neris atuou em 50 jogos pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória anunciou nesta quarta-feira, 8, a rescisão contratual do zagueiro Néris, de 34 anos. Conforme comunicado divulgado pelo Rubro-Negro Baiano, a rescisão foi firmada em comum acordo entre o atleta e o clube.

Titular na campanha de recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro de 2024, sob o comando de Thiago Carpini, o defensor perdeu espaço no clube desde o ano passado. Neste ano, Neris atuou em somente nove partidas com o treinador Jair Ventura, que não contaria com o zagueiro para o segundo semestre da temporada.

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Ao todo, Neris atuou em 50 partidas pelo Vitória, marcou dois gols e fez parte do elenco campeão da Copa do Nordeste em 2026.

Novo destino

A saída de Neris do Vitória acontece com a sua ida já acertada ao Fortaleza, time que disputa a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. No Leão do Pici, o zagueiro trabalhará novamente com o treinador Thiago Carpini, com quem viveu seu melhor momento no Rubro-Negro Baiano.

Nesta quarta-feira, o clube cearense oficializou a contratação em definitivo do jogador, que já realizou exames e está integrado ao elenco. Neris terá contrato com o Fortaleza até 30 de junho de 2027.

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esporte Futebol vitória

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