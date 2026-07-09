Novo patrocinador do Vitória assume site e operação de ingressos

O Esporte Clube Vitória firmou uma parceria com o grupo BaladAPP, que será responsável pelo novo sistema de catracas nos jogos e pela operação dos ingressos, além do Sou Mais Vitória (SMV), programa de sócios do clube, como detalhou Rodrigo Abreu, representante da empresa, em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 9.



“O torcedor vai ter experiência de comprar o ingresso conosco, a experiência dele gerir o seu plano de sócio-torcedor, a experiência das catracas, a experiência da leitura facial. Tudo isso está dentro do ecossistema do BaladAPP para fornecer ao torcedor uma experiência ainda mais completa, mais robusta e com a qualidade que o Vitória merece”, explicou.

Ele ainda prometeu que o BaladAPP vai unificar todas as funcionalidades para o torcedor em um único sistema: “Somos os únicos do mercado que possuem um sistema antifraude próprio [...] o sistema do sócio torcedor será mais intuitivo, mais fácil, mais prático.



O contrato com o novo patrocinador tem duração de 5 anos.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Como vai funcionar?

De acordo com Eder Miranda, diretor do SMV, o acesso ao programa de sócios continuará sendo pelo site do Sou Mais Vitória, que agora será direcionado ao sistema do BaladAPP. Ainda segundo ele, o site “é muito intuitivo, muito simples.”



“Ele foi construído de um jeito que o torcedor vai evoluindo nas etapas, seja de login no site, cadastro da [biometria] facial e posteriormente check-in, é tudo muito intuitivo, não tem muito espaço para ele não entender qual é o próximo passo”, disse ele.

Da esquerda para a direita, Rodrigo Abreu, Fábio Mota e Éder Miranda, diretor do Sou Mais Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

No entanto, o aplicativo que era vinculado à empresa anterior será descontinuado até que o clube tenha um novo aplicativo integrado ao sistema do BaladAPP.

Passo a passo para acesso ao site

Conheça o BaladAPP

Com uma “fusão” junto ao grupo Live Nation Ticketmaster, a empresa aparece como um parceiro já experiente no ramo de ingressos, como explica Rodrigo Abreu: “No Brasil, a gente executa alguns eventos como Lollapalooza, The Town, Rock in Rio. Também atendemos outros clubes também da Série A.”



O executivo ainda colocou na conta da empresa eventos internacionais como turnês do cantor porto-riquenho Bad Bunny. “Hoje o grupo Live Nation é o líder global do mercado de entretenimento ao vivo. Está presente em mais de 36 países. São mais de 300 milhões de ingressos processados e vendidos por ano dentro de toda a nossa estrutura”, acrescentou.