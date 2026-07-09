Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Novo patrocinador do Vitória assume site e operação de ingressos

Parceria com a empresa BaladAPP foi anunciada em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 9

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Rodrigo Abreu, representante do BaladAPP, ao lado de Fábio Mota, presidente do Vitória
Rodrigo Abreu, representante do BaladAPP, ao lado de Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: João Grassi | Ag. A Tarde

O Esporte Clube Vitória firmou uma parceria com o grupo BaladAPP, que será responsável pelo novo sistema de catracas nos jogos e pela operação dos ingressos, além do Sou Mais Vitória (SMV), programa de sócios do clube, como detalhou Rodrigo Abreu, representante da empresa, em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 9.

“O torcedor vai ter experiência de comprar o ingresso conosco, a experiência dele gerir o seu plano de sócio-torcedor, a experiência das catracas, a experiência da leitura facial. Tudo isso está dentro do ecossistema do BaladAPP para fornecer ao torcedor uma experiência ainda mais completa, mais robusta e com a qualidade que o Vitória merece”, explicou.

Leia Também:

E.C.VITÓRIA

STJD absolve presidente, mas Vitória é multado após julgamento
STJD absolve presidente, mas Vitória é multado após julgamento imagem

RUBRO-NEGRO

Médico do Vitória atualiza status de Nathan Mendes após cirurgia
Médico do Vitória atualiza status de Nathan Mendes após cirurgia imagem

E.C.VITÓRIA

Vitória oficializa saída de Neris, que já tem novo destino
Vitória oficializa saída de Neris, que já tem novo destino imagem

Ele ainda prometeu que o BaladAPP vai unificar todas as funcionalidades para o torcedor em um único sistema: “Somos os únicos do mercado que possuem um sistema antifraude próprio [...] o sistema do sócio torcedor será mais intuitivo, mais fácil, mais prático.

O contrato com o novo patrocinador tem duração de 5 anos.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Como vai funcionar?

De acordo com Eder Miranda, diretor do SMV, o acesso ao programa de sócios continuará sendo pelo site do Sou Mais Vitória, que agora será direcionado ao sistema do BaladAPP. Ainda segundo ele, o site “é muito intuitivo, muito simples.”

“Ele foi construído de um jeito que o torcedor vai evoluindo nas etapas, seja de login no site, cadastro da [biometria] facial e posteriormente check-in, é tudo muito intuitivo, não tem muito espaço para ele não entender qual é o próximo passo”, disse ele.

Da esquerda para a direita, Rodrigo Abreu, Fábio Mota e Éder Miranda, diretor do Sou Mais Vitória
Da esquerda para a direita, Rodrigo Abreu, Fábio Mota e Éder Miranda, diretor do Sou Mais Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

No entanto, o aplicativo que era vinculado à empresa anterior será descontinuado até que o clube tenha um novo aplicativo integrado ao sistema do BaladAPP.

Passo a passo para acesso ao site

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Sou Mais Vitória (@oficialsoumaisvitoria)

Conheça o BaladAPP

Com uma “fusão” junto ao grupo Live Nation Ticketmaster, a empresa aparece como um parceiro já experiente no ramo de ingressos, como explica Rodrigo Abreu: “No Brasil, a gente executa alguns eventos como Lollapalooza, The Town, Rock in Rio. Também atendemos outros clubes também da Série A.”

O executivo ainda colocou na conta da empresa eventos internacionais como turnês do cantor porto-riquenho Bad Bunny. “Hoje o grupo Live Nation é o líder global do mercado de entretenimento ao vivo. Está presente em mais de 36 países. São mais de 300 milhões de ingressos processados e vendidos por ano dentro de toda a nossa estrutura”, acrescentou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

ingressos patrocinador vitória

Relacionadas

Mais lidas