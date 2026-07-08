Bad Bunny quebra recorde de Lady Gaga no Emmy por apresentação na NFL

Bad Bunny entrou para a história como o artista que recebeu mais indicações ao Emmy por um show de intervalo do Super Bowl. Ao todo, o cantor porto-riquenho recebeu nove indicações pela apresentação na final da NFL em 2026, superando o recorde de Lady Gaga, que havia conquistado seis indicações por sua performance no Super Bowl de 2017.

As indicações foram anunciadas nesta quarta-feira, 8, e contemplam diversas categorias técnicas e de produção, incluindo direção, iluminação, design de produção, coreografia, figurino, mixagem de som, edição de imagem e especial de variedades ao vivo, incluindo também o Saturday Night Live, que foi apresentado também por ele como convidado.

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Os vencedores da 78ª edição do Emmy serão conhecidos no dia 14 de setembro, em cerimônia que será realizada em Los Angeles, nos EUA. Entre os concorrentes de Bad Bunny na categoria de especial de variedades ao vivo estão as transmissões do Oscar, do Grammy, do Tony Awards e do Globo de Ouro.

Apresentação histórica

A apresentação no Super Bowl 2026 também marcou outro feito inédito: Bad Bunny se tornou o primeiro artista latino a comandar sozinho o show do intervalo da decisão da NFL.

O show foi conduzido quase inteiramente em espanhol e celebrou a cultura porto-riquenha, com participações especiais de Lady Gaga, Ricky Martin, Cardi B e do ator Pedro Pascal.

A performance no Super Bowl deste ano também ganhou repercussão por seu conteúdo político e cultural. Durante o show, o cantor exaltou Porto Rico e transmitiu mensagens de união, enquanto homenageava nomes importantes da música latina.

Antes mesmo da apresentação, sua escolha como atração principal do Super Bowl havia provocado críticas de setores conservadores dos Estados Unidos por ele cantar predominantemente em espanhol e por suas posições políticas. Apesar da controvérsia, o espetáculo foi amplamente elogiado pela crítica e pelo público.

Outros recordes e premiações

Além das indicações ao Emmy, Bad Bunny conquistou o Grammy de Álbum do Ano em 2025 com “Debí tirar más fotos”. Ele também conquistou o prêmio nas categorias Melhor Álbum de Música Urbana e de Melhor Performance de Música Global.

Neste ano, em junho, ele se tornou o primeiro artista latino a arrecadar US$ 1 bilhão em turnês.