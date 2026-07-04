Taylor Swift se casa em cerimônia secreta e reúne estrelas nos EUA

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Depois de meses de rumores e expectativa entre os fãs, Taylor Swift e Travis Kelce oficializaram o casamento em uma cerimônia reservada em Nova York.

A confirmação foi feita nesta sexta-feira, 3, por Tree Paine, assessora da cantora, encerrando o mistério que cercava o evento, considerado por muitos como o "casamento do ano" nos Estados Unidos.

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A celebração aconteceu de forma discreta, sem anúncio público da data, e reuniu familiares e dezenas de celebridades no Madison Square Garden. Os convidados, inclusive, teriam assinado acordos de confidencialidade para preservar a privacidade da cerimônia.



Cerimônia reuniu familiares e grandes nomes de Hollywood

Segundo Tree Paine, Taylor e Travis decidiram fugir das tradições. “Taylor e Travis não tiveram damas de honra nem padrinhos. Em vez disso, o irmão dela, Austin Swift, foi o homem de honra de Taylor, e Jason Kelce foi o padrinho”, informou a assessora em comunicado.

Ela também revelou que “A cerimônia reuniu ambas as famílias e foi celebrada por seu amigo Adam Sandler”.

O casal escolheu peças de alta-costura para o grande dia. Os trajes foram assinados pela Christian Dior Haute Couture, os sapatos confeccionados sob medida pela Christian Louboutin e Taylor completou o visual com joias da Cartier.

Pouco antes da confirmação oficial, um telão instalado do lado de fora do Madison Square Garden exibiu a mensagem "JUST&T MARRIED", fazendo referência às iniciais de Taylor e Travis.

Fãs acompanharam tudo do lado de fora

O casamento mobilizou Nova York durante toda a semana. As comemorações começaram na véspera, com um jantar para cerca de 100 convidados.

Barreiras de segurança foram instaladas no entorno do Madison Square Garden, enquanto tendas e cortinas impediram que curiosos acompanhassem a chegada dos convidados.

Mesmo assim, fotógrafos registraram a presença de diversas celebridades, entre elas Ethan Hawke, Hugh Grant, Benson Boone, Gigi Hadid, Karlie Kloss, Bradley Cooper, Dakota Johnson e Camila Cabello.

A cantora Selena Gomez também chamou atenção ao publicar em seu Instagram uma foto usando vestido de festa.

De acordo com a imprensa especializada, os convidados receberam caixas de veludo preto contendo uma taça de champanhe com diamantes.

Casamento também dividiu opiniões

Enquanto milhares de fãs lotavam diferentes pontos da cidade para tentar acompanhar algum momento da celebração, parte dos moradores criticou o esquema montado para o evento.

"Acho que já temos problemas suficientes. Os policiais, que tanto se esforçam para manter a paz e reduzir a criminalidade na cidade, não têm por que ficar ali parados", afirmou Natalie Reed.

Ainda assim, os chamados "swifties" transformaram o casamento em um grande acontecimento. "Ela é a maior dos Estados Unidos, é a nossa rainha, é tudo", disse Alyssa Heinen, de 24 anos.

A fã completou: "Estamos tão felizes por ela ter encontrado o amor de sua vida e por ele também ser alguém tão importante, que, para nós, é como um casamento real."

Casal também fez doação milionária

Além da cerimônia, a assessoria informou que Taylor Swift e Travis Kelce doaram US$ 26 milhões (cerca de R$ 142 milhões) para organizações sem fins lucrativos, principalmente em Nova York e em Kansas City, cidade onde o jogador atua.

O casamento acontece em um momento de grande sucesso para os dois. Taylor Swift, vencedora de 14 prêmios Grammy, vive uma fase marcada pelo êxito do álbum The Life of a Showgirl, pela entrada no Hall da Fama dos Compositores e pela participação na trilha sonora de Toy Story 5.

Já Travis Kelce se prepara para disputar sua 14ª temporada na NFL defendendo o Kansas City Chiefs, enquanto inicia um novo capítulo ao lado da cantora em um dos casamentos mais comentados do ano.