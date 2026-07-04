Arraiá de LEM lota e prepara grande final com Léo Santana; camarote bate recorde

A reta final do Arraiá de Luís Eduardo Magalhães promete manter o ritmo de uma das maiores festas juninas da Bahia.



Depois de uma terceira noite marcada por arena lotada, shows de grandes atrações e forte movimentação do comércio local, o evento encerra sua programação neste sábado, 4, com o Arraiá Sunset, que terá Léo Santana, Mari Fernandez e Atitude 67 entre os destaques.



O clima de expectativa aumentou após mais uma noite de grande público, que acompanhou apresentações de diferentes estilos musicais e transformou a arena em um dos principais pontos de encontro do feriadão.

Forró, piseiro e sertanejo comandaram a festa

A programação da sexta-feira, 3, reuniu Forrozão Tropikália, Os Caras do Arrocha, Israel Novaes, Thiago Brava, Manim Vaqueiro e Raquel dos Teclados.



O público cantou do início ao fim os sucessos do Forrozão Tropikália, embalando casais ao som do forró romântico. Na sequência, Os Caras do Arrocha levaram ao palco grandes sucessos do sertanejo universitário. Canções como 'Dona Maria' e 'Vó, Tô Estourado' despertaram a nostalgia dos fãs e fizeram a arena cantar em coro.



Já Manim Vaqueiro colocou o piseiro e o universo das cavalgadas e vaquejadas no centro da festa, mantendo a animação durante a madrugada. Encerrando a programação, Raquel dos Teclados levou o repertório de brega romântico e sofrência que lhe rendeu o título de Rainha da Sofrência.

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Festa também impulsiona renda de empreendedores

Além dos shows, o Arraiá de LEM movimenta a economia local. A estrutura conta com praça de alimentação e espaços voltados para atender milhares de visitantes ao longo da festa.



Para muitos moradores, o evento representa uma oportunidade de geração de renda. Lizandra Lopes, de 26 anos, encontrou na festa uma chance de voltar ao mercado de trabalho.



"Nosso produtos são os salgados, como pastel e coxinha, além das bebidas. As pessoas compram, fazem um lanche rápido e depois voltam para dançar e aproveitar a festa", destaca a atendente.

A comerciante Jéssica Paz dos Santos também comemora o desempenho das vendas nesta edição. Há quatro anos trabalhando no evento, ela afirma que a estrutura deste ano trouxe resultados positivos.

"Neste ano contratamos dois profissionais para reforçar o atendimento. Percebemos que a organização e a qualidade dos boxes estão melhores, e um ambiente acolhedor também contribui para aumentar as vendas", ressalta.

Camarote LEM recebeu cerca de 1.500 pessoas

O Camarote LEM voltou a ser um dos principais destaques do Arraiá de Luís Eduardo Magalhães durante a segunda noite da festa. Com estrutura lotada, o espaço reuniu cerca de 1.500 pessoas em uma experiência exclusiva, marcada por grandes shows, serviços diferenciados e animação até depois das 5h da manhã.

O camarote recebeu autoridades, influenciadores digitais, empresários e convidados. Entre os presentes estavam o prefeito Júnior Marabá e a primeira-dama, Cinthya Marabá, reforçando o espaço como um dos ambientes mais prestigiados do evento.

Último dia terá Léo Santana e Mari Fernandez

O encerramento da festa acontece neste sábado, 4, com o Arraiá Sunset, que reúne atrações nacionais e artistas regionais ao longo de toda a programação.

A abertura dos portões está prevista para as 15h. Entre os principais shows da noite estão Atitude 67, Léo Santana e Mari Fernandez. Também sobem ao palco Pedro Gabriel, Macaxeira Estilizada, Imenso Prazer, Sorriso e Banda, Grupo Beat Paredão, Serestão do Lopes, Léo Lima e Banda, Oz Top's, Sávio Lima, DJ Lélis e DJ Honorato.

Depois de três noites de grande público, a expectativa é de que o encerramento reúna novamente milhares de pessoas para celebrar a última noite do Arraiá de LEM.