Arraiá de LEM lota arena e reúne mais de 50 mil pessoas no 1º dia

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Mais de 50 mil pessoas marcaram presença na abertura do Arraiá de Luís Eduardo Magalhães 2026, realizada na noite desta quarta-feira, 1º. Com recorde de público para o primeiro dia, atrações nacionais e uma estrutura elogiada pelos visitantes, o evento reafirmou, pelo quinto ano consecutivo, o título de maior festa junina da região Oeste da Bahia.

Moradores e turistas de diferentes cidades lotaram a arena para acompanhar uma programação que reuniu forró, piseiro, sertanejo e arrocha, consolidando o município como um dos principais destinos juninos do estado.

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Mestrinho abriu a programação e emocionou o público

Responsável por abrir a noite, Mestrinho fez sua primeira apresentação em Luís Eduardo Magalhães. O cantor levou ao palco um espetáculo com projeções em LED inspiradas nas paisagens e na cultura nordestina e prestou homenagens a Dominguinhos, seu maior mentor musical.

Clássicos como 'Xodó' e 'Gostoso demais' embalaram o público ao som da zabumba, do triângulo e da sanfona.

"Forró é bom demais, meu povo! Viva Luís Gonzaga!", declarou o artista durante a apresentação. Mestrinho também falou sobre o projeto realizado ao lado de João Gomes e Jota Pê, reconhecido internacionalmente.

Estrutura e segurança receberam elogios

Além dos shows, a organização da festa chamou a atenção de quem esteve no local. A Vila Junina e o esquema de segurança foram alguns dos pontos mais elogiados pelo público.

"Estou encantada com tudo que estou vendo aqui. É um ambiente acolhedor e aconchegante para receber as famílias. A Vila Junina está linda e aproveitei para registrar esse momento com muitas fotos. Outro ponto que me chamou a atenção foi a segurança. Estou aqui com minha filha de 16 anos e meu esposo para aproveitar o show do Zezo”, destacou Juciane.

Noite teve sofrência, sertanejo e muito forró

Na sequência, Zezo voltou a se apresentar em Luís Eduardo Magalhães após alguns anos e foi recebido com entusiasmo pelos fãs, que cantaram seus principais sucessos.

A abertura oficial da festa também contou com um espetáculo pirotécnico que iluminou o céu da cidade.

Logo depois, Henry Freitas colocou o público para cantar e dançar ao som de um repertório que misturou forró moderno, piseiro e arrocha, mantendo a arena animada durante toda a madrugada.

O sertanejo também marcou presença no primeiro dia do evento. Pela primeira vez no Arraiá de LEM, Ícaro & Gilmar levaram ao palco mais de uma hora de sucessos do sertanejo universitário.

Encerrando a programação nacional, Mariana Fagundes fez a arena cantar o sucesso 'Peão Tatuado', fechando a noite em clima de celebração.

Feriado promete lotação ainda maior

A expectativa da organização é receber um público ainda maior nesta sexta-feira, 2, feriado da Independência da Bahia.

A programação reúne atrações nacionais como Léo Foguete, Calcinha Preta e João Gomes, além de artistas regionais.

Programação – 2 de julho