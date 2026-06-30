VÍDEO: cantor Pablo anuncia compra de novo avião particular

O cantor Pablo, expoente do gênero arrocha conhecido como o "Rei da Sofrência", anunciou a aquisição de um novo avião particular na noite desta segunda-feira, 29. O artista baiano compartilhou nas redes sociais o registro do momento em que a aeronave pousou em um hangar no Aeroporto Internacional de Salvador.

A entrega oficial foi acompanhada pela família do cantor. Durante o recebimento da aeronave, um dos filhos do artista pontuou que o bem material simboliza o esforço profissional do pai ao longo de duas décadas de carreira na música.

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Manifestações do artista

Em nota publicada em seus perfis oficiais, Pablo atrelou a nova conquista ao histórico de dedicação nos palcos e estúdios, estendendo os agradecimentos à sua base de fãs:

"Mais do que um novo avião, essa é a prova de que Deus honra o trabalho, a dedicação e os sonhos construídos com muito esforço. Cada conquista tem o suor de uma caminhada, o amor da minha família e a responsabilidade de continuar levando minha música cada vez mais longe. Que essa nova etapa nos permita chegar ainda mais perto de vocês, em cada canto do Brasil e do mundo."

Veja o vídeo da chegada do avião

Histórico de investimentos e repercussão digital

A nova aquisição amplia a lista de patrimônios de mobilidade de alto padrão associados ao nome do cantor, que costuma repercutir na capital baiana tanto por suas conquistas comerciais quanto por seus veículos.

O cantor já viralisou uma vez por causa de suas aquisições, na ocasião, Pablo foi flagrado dirigindo um Porsche amarelo pela Avenida Luíz Viana Filho, popularmente conhecida como Paralela, uma das mais movimentadas de Salvador.