Luana Flores une infância e ancestralidade em seu novo álbum

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Luana Flores debutou no mundo da música. A artista paraibana está prestes a lançar seu primeiro disco, intitulado “Cria do Sol Quente”, no dia 2 de julho, unindo rabecas, beats eletrônicos, espiritualidade e cultura popular nordestina.

Com 9 faixas, o álbum reúne participações de Cátia de França, Juliana Linhares, Jéssica Caitano, Chocolate Remix e outras artistas, nos singles “Siga Cygana”, “Alumeia” e “Ladainha do Mato”.

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Segundo a artista, o disco cria uma viagem marcada por afeto, ancestralidade e experimentação. “Cria do Sol Quente fala muito sobre pertencimento, origem e presença. Existe nele esse retorno para a criança, para a semente, para as memórias mais afetivas”, explica.

O projeto será disponibilizado em todas as plataformas musicais no dia do lançamento.