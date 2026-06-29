VÍDEO: Maiara, da dupla com Maraísa é barrada por segurança no próprio show

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A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, passou por uma situação inusitada durante uma apresentação no Ita Pedro 2026, em Itabuna, no sul da Bahia. A artista foi impedida por um segurança ao tentar deixar o palco para cumprimentar fãs que estavam na grade. O episódio aconteceu na sexta-feira, 26, e foi registrado em vídeo.

Nas imagens, dois integrantes da equipe da cantora tentam afastar as grades de proteção para facilitar o acesso ao público, mas não conseguem. Em seguida, Maiara se dirige a outro ponto de passagem, onde é momentaneamente barrada por um segurança do evento.

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Veja o vídeo

NEM ELA PASSOU! Maiara acabou sendo barrada pelo segurança no próprio show. 😂 pic.twitter.com/H5fTQKmvCg — SERTANEJO NA NET (@sertanejonanet) June 28, 2026

Pouco depois, um membro da produção conversa com o profissional, que libera a passagem da artista. Na sequência, Maiara consegue se aproximar dos fãs, distribui cumprimentos, tira fotos e retorna ao palco, enquanto Maraisa continua a apresentação.

O storymaker Victor Alves, de 22 anos, que acompanhava o show, contou que a iniciativa partiu da própria cantora após o público começar a chamá-la.

"Os seguranças a acompanharam, mas, quando ela chegou à grade, um dos profissionais acabou impedindo a passagem por alguns instantes. Não sei exatamente o motivo, mas a situação foi resolvida rapidamente pela própria equipe de segurança, e Maiara pôde atender os fãs com muita simpatia", relatou.

Segundo Victor, o público ficou surpreso com a cena, mas o clima logo se tornou descontraído.

"Depois que foi resolvido, o clima ficou leve e virou um momento engraçado e inusitado, daqueles que ficam para relembrar e dar boas risadas", afirmou.

O vídeo do episódio passou a circular nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas pela confusão envolvendo a equipe de segurança durante o próprio show da cantora.