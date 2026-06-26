Jam no MAM realiza edição dedicada ao São João neste sábado (27)

A Jam no MAM irá misturar o forró e o jazz no próximo sábado, 27, em edição especial dedicada aos festejos juninos. O evento aproxima o universo do jazz das tradições musicais nordestinas para criar uma celebração marcada por improvisação, encontros artísticos e releituras de clássicos do São João. Os ingressos custam entre R$ 5,00 e R$ 40,00, e estão à venda na plataforma Sympla.

A JAM Junina acontece a partir das 18h, na Praça Maestro Letieres Leite, no Museu de Arte Moderna da Bahia (Solar do Unhão), reunindo público, músicos profissionais, estudantes e turistas interessados na conversa musical entre o baião, o xote, o xaxado e a linguagem aberta do jazz.

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No comando da noite estará a Geleia Solar, banda residente da JAM, que recebe o sanfoneiro Cicinho de Assis nesta celebração inspirada na riqueza rítmica dos festejos juninos.

Identidade preservada

Esta edição especial propõe um repertório que preserva a identidade das obras originais ao mesmo tempo em que explora novos caminhos harmônicos e rítmicos. “São composições que fazem parte da memória afetiva de gerações de brasileiros e que ganham novas leituras ao se transformar em plataformas para solos instrumentais, diálogos musicais e experimentações coletivas”, comenta Ivan Huol, diretor musical da JAM no MAM.

Entre as músicas que inspiram a atmosfera da JAM Junina estão clássicos como "Feira de Mangaio", de Sivuca e Glorinha Gadelha, "Arrasta-pé Alagoano", de Hermeto Pascoal, e "Qui Nem Jiló", de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga. As composições surgem reinventadas pela energia do improviso, característica que tornou a JAM no MAM uma referência nacional entre os projetos dedicados à música instrumental e à formação de plateias.

A Temporada JAM e Petrobras 2026 tem patrocínio da Petrobras e do Governo do Brasil, através do Ministério da Cultura e da Lei de Incentivo à Cultura. A JAM no MAM é uma produção da Huol Criações e é considerado um dos eventos mais importantes da música instrumental brasileira. Com o apoio Institucional do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC) e do Museu de Arte Moderna da Bahia.

JAM no MAM – EDIÇÃO JAM JUNINA

Data: Sábado (27/06);

Local: Praça Maestro Letieres Leite, no MAM Bahia (Solar do Unhão - Av. Lafayete Coutinho s/n);

Ingresso: Entre R$ 5,00 e R$ 40,00;

Vendas no Sympla: https://linkme.bio/jamnomam;

Classificação indicativa: Livre (crianças até 2 anos de idade não paga ingresso).