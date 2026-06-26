São João de Cruz das Almas bate recorde histórico e movimenta R$ 300 milhões

A edição de 2026 do São João de Cruz das Almas chegou ao fim nesta quarta-feira, 24, após seis dias de festa marcados por grandes atrações, recorde de público e uma programação que uniu tradição, cultura popular e futebol. Considerado um dos principais destinos juninos da Bahia, o município recebeu cerca de 800 mil pessoas entre os dias 19 e 24 de junho.

Ao longo dos festejos, moradores e turistas tiveram acesso a mais de 80 atrações distribuídas em três circuitos, além de apresentações culturais, decoração temática e transmissões dos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026.

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A programação foi dividida entre os ciruitos Circuito Luiz Gonzaga, principal palco da festa, o Circuito Murilo Sena, voltado ao público jovem, e o Circuito Oton Silva, dedicado às manifestações culturais e ao tradicional arraiá familiar. A cidade também promoveu eventos de esquenta ao longo do mês de junho.

Pelo Circuito Luiz Gonzaga passaram artistas como João Gomes, Rey Vaqueiro, Nattan, Ana Castela, Bell Marques, Mestrinho, Pablo, Tony Salles, Calcinha Preta, Mikael Santos, Dorgival Dantas, Filho do Piseiro, Toque Dez, Santanna, O Cantador, Lekinho e banda Ah Chapa, Gustavo Mioto, Michele Andrade, Fulô de Mandacaru e Chambinho do Acordeon, entre outros nomes. Já o Circuito Murilo Sena recebeu atrações como Zé Vaqueiro, Thiago Aquino e Virgílio.

Entre os artistas que passaram pela festa, Nattan destacou a grandiosidade do evento. "O São João de Cruz das Almas é um dos melhores e maiores do Brasil! A energia de Cruz é diferente", afirmou o cantor.

Economia e turismo

Nos últimos anos, Cruz das Almas se consolidou como um dos principais destinos juninos do país, atraindo visitantes de diversas regiões. A estrutura montada para os festejos, aliada à programação artística e aos investimentos em segurança e organização, ajudou a fortalecer o turismo e movimentar a economia local.

Segundo a Prefeitura, a expectativa é que a edição de 2026 tenha movimentado cerca de R$ 300 milhões, impulsionando setores como comércio, hotelaria, alimentação, transporte e serviços.

O prefeito Ednaldo Ribeiro fez um balanço positivo da festa e destacou os impactos econômicos gerados pelos festejos.

"Nosso São João é um polo de desenvolvimento não só para a cidade, mas para toda a região que também ganha com o São João de Cruz. As festas trazem geração de renda para as famílias e fomentam o turismo, o comércio e os demais segmentos econômicos", ressaltou o gestor.

"Foi um sucesso total. Entregamos um espetáculo que fortaleceu ainda mais nossa cultura e tradição. Agradeço a hospitalidade do povo cruzalmense, que recebeu os visitantes com muito carinho", revelou Ednaldo.

Quem trabalhou durante o período também comemorou os resultados da festa. O chapeiro Elielton de Jesus, que atuou no food truck Pimenta de Cheiro, afirmou que os festejos representam uma oportunidade importante para geração de renda.

"Esse investimento traz uma renda para nós que somos barraqueiros da cidade. Foi um São João maravilhoso, um dos maiores, onde todos puderam ganhar dinheiro. Só tenho a agradecer ao São João de Cruz das Almas. Que venha 2027!", disse.

Recorde de público

A edição deste ano também ficou marcada pelo maior público já registrado na história do evento. De acordo com a organização, mais de 180 mil pessoas passaram pelo Circuito Luiz Gonzaga na noite de 23 de junho.

A programação contou com apresentações de Toque Dez, João Gomes e Mikael Santos, além de um encontro de paredões que terminou com um show surpresa de Lekinho e banda Ah Chapa.

O empresário Hilton Velame, que veio de Curitiba, no Paraná, para participar da festa, elogiou a estrutura e a organização do evento.

"Para mim, esse é o melhor São João da Bahia, sem comparação. As atrações são as melhores, a programação é muito boa e o conforto do evento em si, como o acesso a banheiros, poder tomar uma cervejinha e se divertir sem violência. A segurança é muito boa, algo que para mim é fora do comum. Não existe lugar melhor", garantiu.

Forró e futebol

Além dos shows e das manifestações culturais, a edição de 2026 apostou em uma novidade que chamou a atenção do público: a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo.

Telões de LED instalados nos espaços da festa permitiram que os forrozeiros acompanhassem as partidas do Brasil sem abrir mão da programação junina. A iniciativa reuniu centenas de pessoas vestidas de verde e amarelo nos dias 19 e 24 de junho.

Nas duas exibições, a torcida acompanhou as vitórias da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre Haiti e Escócia. Um dos momentos mais marcantes aconteceu no Dia de São João, quando o Brasil marcou um gol enquanto o cantor Pablo se apresentava no palco principal da festa.

Para o vice-prefeito e coordenador-geral do São João de Cruz das Almas, Roni Carvalho, as inovações implementadas contribuíram para o sucesso da edição.

"A cada ano, nosso São João fica maior, pois buscamos trazer inovações. É sempre um desafio, mas conseguimos fazer mais uma vez uma edição histórica. Esse sucesso só foi possível porque tive ao meu lado uma equipe incansável, dedicada e comprometida em fazer uma festa tão linda, acolhedora e inesquecível", comentou.

Realizado pela Prefeitura de Cruz das Almas, o São João 2026 contou com patrocínio da Amstel, Coca-Cola e O Boticário, além do apoio de empresas privadas e instituições públicas.