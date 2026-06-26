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8ª edição do Festival Salvador Samba Junino agita capital baiana

O evento acontece neste fim de semana no bairro do Garcia

Franciely Gomes
Por
O evento reúne mais de 5 mil pessoas
O evento reúne mais de 5 mil pessoas - Foto: Divulgação

A Praça Marquês de Olinda, no bairro do Garcia, ficará animada no próximo sábado, 27. O local será palco para a 8ª edição do Festival Salvador Samba Junino - “Os Santos Junino”, a partir das 15 horas, com acesso gratuito para o público.

Feito religiosamente no mês de junho de cada ano, o evento celebra uma das mais potentes manifestações da cultura popular da cidade: o Samba Junino. A programação reúne grupos, artistas, comunidade e admiradores do gênero musical popular da Bahia.

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Com meta de reunir mais de 5 mil pessoas em 2026, o festival contará com concursos, que possuem premiações de R$ 34 mil, e homenagens. Além de um show do Sambão da Liga, em celebração ao Maestro Augusto Conceição.

O espaço também conta com áreas de acessibilidade, que possuem rampas de acesso, piso tátil, espaço reservado com cadeiras para pessoas com mobilidade reduzida ou idosas, banheiros químicos para PcD e tradução em Libras.

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Samba Junino São João São João 2026

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