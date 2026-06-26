Professor da Escola Olodum, Antônio de Jesus morre aos 59 anos

O Olodum anunciou, nesta sexta-feira, 26, o falecimento de Antônio de Jesus. Professor da Escola Olodum, ele possuía uma longa trajetória no projeto educacional e cultural do grupo.

No post, o grupo exaltou as qualidades de Antônio, que também era conhecido carinhosamente como "Bigode" e "Tonho". “Antônio foi muito mais do que um colaborador. Foi um amigo, um mestre e um ser humano generoso, cuja presença iluminava os espaços por onde passava”, escreveram.

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“Dono de um sorriso acolhedor e de uma dedicação admirável, conquistou o carinho, o respeito e a admiração de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Sua trajetória deixa marcas profundas na história do Olodum e, principalmente, na vida de tantas pessoas que aprenderam com sua sabedoria, seu afeto e sua forma de cuidar do outro”.

Eles também se solidarizaram com os amigos e familiares de Antônio. “Neste momento de despedida, nos solidarizamos com seus familiares, amigos, alunos e com todos que compartilham da dor de sua partida, desejando que encontrem força e acolhimento para atravessar este momento tão difícil”.

“Que sua memória permaneça viva em nossos corações e que seu legado de generosidade, compromisso e amor pelo que fazia continue inspirando as futuras gerações. Descanse em paz, querido Antônio de Jesus. Sua história permanecerá para sempre na memória e no coração da família Olodum”, concluiu o texto.