Salvador recebe "Raulzada" em tributo aos 80 anos de Raul Seixas

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Salvador recebe neste sábado, 27, uma noite dedicada à obra de Raul Seixas. O evento Tem Raulzada será realizado no Largo da Tieta, no Centro Histórico, e vai reunir shows em homenagem aos 80 anos do cantor e compositor baiano, além de marcar o Dia Municipal do Rock com um repertório voltado ao legado do artista.

A programação começa às 18h, com abertura dos portões, e os shows têm início às 19h.

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A proposta é revisitar diferentes fases da trajetória de Raul, reunindo desde músicas que se tornaram clássicos do rock brasileiro até faixas menos conhecidas do público, incluindo composições associadas à Jovem Guarda que passaram pelas mãos do artista.

Noite terá clássicos, lado B e tributo ao legado de Raul

A Raulzada contará com apresentações de Marcos Clement, ao lado da Banda Arapuca, e de Rafa Luz, músico e produtor que há anos desenvolve em Salvador um trabalho voltado à obra de Raul Seixas.

O repertório da noite promete passear por canções emblemáticas do cantor, sem deixar de lado momentos menos óbvios da carreira do artista.

O evento também terá participação especial de Ayrton Ramos, conhecido por interpretar Raul Seixas em shows pelo Brasil e no exterior. O artista construiu sua trajetória ligada à obra do roqueiro baiano e se tornou um dos nomes mais associados a tributos ao cantor.

Entrada será solidária com doação de alimento

Para acompanhar a programação, o público deverá levar 1 kg de alimento não perecível. A arrecadação será destinada ao NACCI, Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil.

A proposta une celebração musical e ação solidária em uma data que homenageia um dos artistas mais emblemáticos da música brasileira. Raul Seixas, nascido em Salvador, segue como uma das figuras centrais do rock nacional, com influência que atravessa gerações e repertório ainda fortemente presente em shows, homenagens e festivais.

Largo da Tieta vira palco da homenagem

A edição deste ano da Raulzada acontece no Largo da Tieta, espaço que vem sendo utilizado como novo polo de eventos culturais no Centro Histórico de Salvador. O local tem capacidade para até 1,5 mil pessoas e conta com estrutura de palco, iluminação, som, praça de alimentação, bar e área coberta.

A produção do evento é assinada pela Sole Produções e Perruche Produções.