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Arraiá de LEM começa hoje com Mestrinho e João Gomes no feriadão

Maior festa junina do Oeste da Bahia reúne grandes nomes da música até sábado

Redação
Por Redação
Mestrinho é uma das atrações do Arraiá de LEM
Mestrinho é uma das atrações do Arraiá de LEM - Foto: Divulgação

O Arraiá de LEM começa hoje a partir das 18 horas em Luís Eduardo Magalhães. Programado estrategicamente para acontecer durante o feriadão da Independência da Bahia, a 5ª edição do maior festejo junino do Oeste acontece entre os dias 1º e 4 de julho e reunirá grandes nomes do forró, sertanejo, arrocha, piseiro e pagode.

Montado numa área com cerca de 60.000m² o Arraiá de LEM oferece uma megaestrutura preparada para receber milhares de pessoas. A festa começa hoje e contará com Henry Freitas, Zezo, Ícaro & Gilmar, Mariana Fagundes e Mestrinho. Já amanhã, dia 2, sobem ao palco Calcinha Preta, João Gomes e Léo Foguete, em uma noite que promete muita emoção no no maior Arraiá do Oeste.

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Na sexta-feira, dia 3 de julho, a programação segue com Forrozão Tropykália, Manim Vaqueiro, Os Caras do Arrocha e Raquel dos Teclados, reforçando a valorização da música nordestina e das tradições juninas.

O encerramento será no sábado, dia 4, com o Arraiá Sunset, trazendo Léo Santana, Mari Fernandes e Atitude 67 em um dos momentos mais aguardados da festa.

Novidade premium

Este ano a festa conta com Camarote LEM, que é um espaço premium do Arraiá de LEM. Assinado pela 2GB e BASE Entretenimento, em parceiras da Cerveja Brahma, o camarote oferece open bar premium, banheiros exclusivos, estacionamento privativo e atrações exclusivas nos intervalos do palco principal.

Além dos grandes shows, o Arraiá de LEM 2026 promete movimentar a economia local, através geração de empregos e renda, e consolidar Luís Eduardo Magalhães como referência em grandes eventos no interior da Bahia. A expectativa é que esse ano um novo recorde de público aconteça.

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Arraiá de LEM música

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